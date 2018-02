EL POLVORÍN DIO ESTE DOMINGO un paso muy importante para conseguir el objetivo del ascenso a la Tercera División. El filial rojiblanco y el Ribadeo se medían en el estadio Ángel Carro en un partido con sabor a final y los locales consiguieron los tres puntos de una forma clara y merecida. Ahora, el Polvorín lleva una ventaja de ocho puntos sobre el tercer clasificado, un margen realmente importante aunque todavía quedan bastantes jornadas por disputarse.

El partido se rompió muy rápido porque Cuadrado inauguró el marcador cuando sólo habían transcurrido tres minutos. El delantero del Polvorín completó una gran acción individual en la que superó al central del Ribadeo y superó al meta Hugo para poner el 1-0 en el marcador.

José Durán, técnico del Polvorín: Llevamos ya 56 puntos y estamos en el buen camino, pero ahora toca pensar en el siguiente partido

Sin embargo, no hay que olvidar que el conjunto mariñano tuvo justo antes del gol inicial una acción clara para adelantarse en el marcador, pero Luki no acertó ante Cacharrón. En la primera mitad, el Polvorín pudo ampliar diferencias con dos acciones de peligro, una protagonizada por Cuadrado y otra por parte de Javi Rey. Fueron dos serios avisos por parte de un equipo local, que dominaba el encuentro ante un Ribadeo al que le costó encontrar su juego y no estaba cómodo.

Ya en la segunda mitad, Escriche estuvo muy cerca de conseguir el segundo tanto en una acción en el minuto 54, en la que su disparo salió muy cerca del palo. Poco después, sí que el delantero del Polvorín no perdonó y acertó en una acción de ataque en la que culminó perfectamente para colocarse el 2-0 en el marcador y aumentar las diferencias cuando quedaba poco más de media hora para el final del encuentro.

Fiz Rodríguez, técnico del Ribadeo: Fue un partido marcado por gol tempranero y también la lesión de Criss en los minutos iniciales

La puntilla para el encuentro llegó en el minuo 84, cuando Javi Rey estuvo muy acertado en una acción por la banda izquierda, en la que cruzó el balón e hizo imposible la intervención acertada del meta visitante. De ahí al final y con un marcador tan claro, el partido bajó en intensidad y el cuadro local se dedicó a asegurar en defensa y dejar que se llegase al pitido final ante un Ribadeo que tuvo cerca el 0-1, pero que acabó con un fuerte castigo en el marcador y se mantiene, con todo, en la lucha por la promoción de ascenso y con todas las opciones de conseguirlo.

Lo mejor

El Polvorín se afianza en la segunda posición y se acerca al ascenso

Por su parte, el Castro no pudo conseguir un resultado positivo ante el Xallas en un duelo en el que el conjunto chairego tuvo más dominio y contó con más ocasiones de peligro, pero el rival estuvo realmente acertado en una de sus escasas llegadas, que eso sí siempre fueron muy peligrosas para la meta defendida por Yebra.

En la primera mitad, Joao avisó con una acción de peligro en los primeros minutos, a lo que siguió un disparo peligroso por parte de Marino y también un lanzamiento por parte de Javichu, que detuvo muy bien Julián. Antes del descanso, Joao contó con otra llegada, pero al Castro le faltó acierto en el remate. Los chairegos notaron en exceso la ausencia de Omar, el jugador más desequilibrante en el ataque para el Castro.

Ya en la segunda mitad, Julián tuvo dos grandes intervenciones en apenas un minuto. El meta del Xallas estuvo espectacular en las numerosas llegadas del Castro. Los chairegos perdonaron y se encontraron con la desgracia del tanto del Xallas, que llegó en el minuo 73 en una acción en la que Julián II controla muy bien y delante del meta chairego le cruza el balón fuera de su alcance. Los locales pidieron penalti en el minuto 85 en una acción en la que Javi Fraga fue derribado en el interior del área.

Además, el Atlético Escairón confirmó su mejoría con un importante triunfo ante el Betanzos, rival directo en la lucha por la salvación (0-2). Dos goles de Kike, su hombre más destacado, bastaron para encadenar la segunda victoria consecutiva a domicilio.

El detalle: Gol decisivo de Calvo

El futbolista del Viveiro marca el tanto del empate en el último minuto

Mientras, el Viveiro y el Residencia empataron en un encuentro muy igualado, con laternativas y goles, y en el que el conjunto visitante logró rescatar un punto en el minuto 89. Por su parte, el Outeiro de Rei se mantiene como colista en la clasificación con doce puntos después de perder por la mínima ante el Dumbría en un partido en el que el conjunto lucense volvió a carecer de pegada y acierto en los metros finales para convertir alguna ocasión de gol.

Lo peor

El Outeiro no puede con el Dumbría y sigue muy hundido en la clasificación

Un tanto de Adrián López en el minuo 64 decidió el duelo para un Dumbría que se mantiene también en los puestos de descenso después de un partido con poco fútbol, pero que volvió a evidenciar los problemas y la mala suerte del Outeiro de Rei.

Colaboraron en esta información la Agencia Deportiva Galega y José Ángel Díaz.

FICHA TÉCNICAS

POLVORÍN: 3



RIBADEO: 0



Polvorín: Cacharrón, Asier, Pablo Rey, Pedro, Oscar Rivas, Marcos (Delgado, m.66), Escriche, Luis Díaz, Cuadrado, Javi Rey y Coqui (Manu, m.55).



Ribadeo: Hugo, Martín, Rafa Casanova, Marcos Peña, Santi, Mauro Poratti, Tichu, Juanma, Criss (David, m.10), Iván y Luki (Isma, m.66).



Goles: 1-0, m.3: Cuadrado. 2-0, m.59: Escriche. 3-0, m.84: Javi Rey.



Árbitro: Castiñeira Blanco. Mostró tarjeta amarilla a Pablo Rey, Pedro y Escriche.

CASTRO: 0



XALLAS: 1



Castro: Yebra, Alberto Rey, Javichu, Ruchi, Dumi, Joao (Nacho, m.74), Marino (Igor, m.78), Diego Núñez, Iván González, Edrosa y Álvaro (Javi Fraga, m.55).



Xallas: Julián, Pulli (Camilo, m.70), Vigo, Becerra, Oliver, Doro (Isma, m.83), Fernando (Abel, m.44), Blanco (Uxío, m.64), Rañón, Julián II y Marcos.



Gol: 0-1, m.73: Julián II. Árbitro: Juan Carlos Pérez (Delegación de Pontevedra). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores Abel y Julián.



Incidencias: Partido disputado en el campo Arturo Pereiro.

RESIDENCIA: 2



VIVEIRO: 2



Residencia: Bravos, Rasilla, Corredoira, Daniel Fernández, Diego, Zapico, Borja, Mauro, Yeray, Alejandro e Isaías. También jugaron Redondo, Longarela, Alonso y Blanco.



Viveiro: Alejandro, Caballero, Carnota, Camba, Miguel Dias, Poceiro, Xenxo, Jaime, Arturo, Rolle y Meitín. También jugaron Joel, David Ben y Xoel.



Goles: 1-0, m.22: Mauro. 1-1, m.36: Jaime. 2-1, m.72: Longarela. 2-2, m.89: Calvo.



Árbitro: Sergio Miguens. Expulsó a Miguel Dias y mostró tarjeta amarilla a los jugadores Pablo, Daniel y Caballero.

BETANZOS: 0



ESCAIRÓN: 2



Betanzos: Manu Cedrón; Costa, Taín, Carneiro, Borja Señarís (Jaime, min. 67); Manu Fraga (Hugo, min. 67), Rebolo; Artai (Christian, min. 76), Mon (Nico, min. 57), Sergio; y Pablo.



Escairón: Javi López; Manu, Alami, Caio, Borja Castro; Iván González (Aitor, min. 79); Kike, César Rodríguez (Carlitos, min. 84), Dafonte, Quiroguita (Pedreiras, min. 91); y Calo (Pandiani, min. 86).



Goles: 0-1, m.38: Kike. 0-2, m.63: Kike.



Árbitro: Rivera Gores (Vigo). Amonestó a los jugadores Artai, Borja Señarís, Nico, Sergio, Iván González, Borja y Aitor.

OUTEIRO DE REI: 0



DUMBRÍA: 1



Outeiro de Rei: Carrera, Quintela, Roca, Yebra, Trigo, Cornide, Pereiro, Marcos, Adrián Vizoso, Aarón Albelo y Diego Redondo. También jugaron Alejandro, Jonathan, Xoel y Martín Díaz.



Dumbría: Iván, Julio, Caamaño, Ramos, Aarón, Santiago, Adrián, Iván González, Jesús, Diego y Miguel Caamaño. También jugaron Capelo, Fabio, Pereira y Paz.



Gol: 0-1, m.64: Adrián López.



Árbitro: Darío César Domenech. Mostró tarjeta amarilla a Albelo y Adrián López.