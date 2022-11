¿Pasar o no pasar?

¿Seguir vivo en la Copa o quedar eliminado cuanto antes para centrarse en la Liga? Una pregunta recurrente en el entorno rojiblanco cada vez que el Lugo afronta la primera eliminatoria del torneo del k.o. Periodistas y aficionados del club lucense se pronuncian sobre si es conveniente ganar este sábado (18.00 horas) al Arenas en Getxo o bien si caer ante los vascos puede ser una dulce derrota.

Dani Cabo (Periodista y seguidor del Lugo)

"El Lugo no debe de tirar bajo ningún concepto la Copa del Rey. La continuidad del conjunto lucense en esta competición tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Por un lado, la Copa es una excelente oportunidad para ver cómo funciona el Polvorín y sus futbolistas, los que tienen talento y cómo funcionan en una competición oficial en la que pueden tener minutos con el primer equipo. Además, los jugadores menos habituales de la primera plantilla tendrían una ocasión excelente para reivindicarse delante de un Hernán Pérez que puede realizar todo tipo de pruebas".

"Por dignidad creo que el Lugo debe pasar esta primera ronda. El Arenas es un equipo de Segunda RFEF y tú eres el Lugo y tienes que ganar. ¿Quién te dice que más adelante no puedes recibir en el Ángel Carro a un Atlético, a un Barcelona, Real Madrid…? Sería una fiesta para toda la parroquia lucense".

"Por otro lado están los puntos negativos: Puede ser una distracción para la Liga y el objetivo es la permanencia en una Segunda División que te exige en cada partido y una preparación durante la semana para cada duelo. Siendo realistas, el trofeo no lo vas a ganar, por lo que tienes que tirar con lo que hay y nunca tirar la Copa, porque en todas las competiciones hay que jugar siempre con dignidad y a ver a dónde llega el equipo".

Carlos Melchor (Socio del Lugo)

"Soy un reconocido grinch de la Copa, porque creo que para un contexto de equipos como el Lugo es una absoluta pérdida de tiempo. En otros casos, seguramente sea una competición atractiva, sobre todo si estás en Segunda B, por el hecho de jugar contra equipos de élite o hacer buenas taquillas. Para esos equipos, a partido único, es entretenido y tiene ventajas. Pero para equipos de Segunda División, los que luchan por ascender o los que lo hacen por sobrevivir, como el Lugo, creo que es una pérdida de recursos que no se pueden permitir. Lo dijo el otro día Hernán Pérez: “Somos un equipo que juega al límite”. Juega al límite físico, al límite mental, preparando los partidos al detalle… Esa es la manera que tienen equipos como el Lugo de ganar partidos".

Una plantilla corta como la del Lugo tiene que dedicarse a la lucha por no descender"

"Si tienen que dedicarse a jugar partidos entre semana dejarán de entrenar, tendrán sesiones de recuperación, de activación, viajes… Una plantilla corta como la del Lugo, que lucha por no descender, primero tiene que dedicarse a comer, que es lo importante, lo demás son fiestas que no dan nada. Ahora mismo, con el sistema que hay, tienes que jugar varios partidos para que te toque un Primera, que será de la parte baja y que vendrá con el equipo B. ¿Eso qué le aporta a un equipo como el Lugo? Nada".

"Para equipos de Segunda con plantillas largas puede ser interesante, porque tienes a gente que está mucho tiempo sin jugar, con buen nivel y que necesita partidos para competir y mejorar el nivel del equipo. Para equipos como el Lugo, con veinte jugadores, con sanciones, lesiones, carga de minutos etc, ¿De qué te vale competir en una Copa del Rey que te va a producir lesiones y desgaste? Es una ruina".

"Otro argumento es que no puedes poner a más de cuatro jugadores del filial. Para un equipo como el Lugo, no puedes rotar porque tienes que poner a siete mínimo de la primera plantilla. Si fuera el filial, pues estaría bien para que los chavales se comieran el campo e incluso podrías pasar de ronda sin desgaste para los jugadores del primer equipo".

Rubén Fernández Dorado (Periodista de Onda Cero)

"La Copa es una competición que ha tenido bastante atractivo en los últimos años, sobre todo para los equipos del fútbol no profesional, que han tenido la oportunidad de recibir en su casa a un grande, ilusionar a su afición y hacer taquilla. Pero para los clubes Segunda División y, sobre todo, para equipos como el Lugo, la Copa es un lastre importante a nivel económico salvo que toque un Primera o el sorteo depare ser local ante otro Segunda. Si no pasa esto no vas a jugar en casa, por lo que vas a tener una carga añadida de viajes y una carga física para los futbolistas, que jugarán en campos que no son adecuados para jugadores de Segunda División. A nivel económico no te da ningún beneficio y a nivel deportivo, en una situación como la del Lugo, mucho menos. Puedes tener una lesión de un jugador que sea un lastre para la Liga o desgaste físico en una plantilla corta como la del Lugo".

"Los pros serían darle minutos a jugadores con menos protagonismo, a los chicos del filial, aunque la norma de tener siempre a siete del primer equipo hace que no puedas potenciar a muchos jugadores del Polvorín. En una plantilla corta como esta del Lugo aumentar la carga de partidos es perjudicial. Otro de los pocos pros sería consolidar el esquema nuevo de Hernán, probar a nuevos futbolistas en determinadas posiciones, como El Hacen, que no está cuajando como delantero. No soy muy amigo de tirar las competiciones y menos la Copa del Rey, pero creo que este año hay que centrarse en la Liga, que es lo importante, porque la situación es bastante difícil".

Álvaro Lorenzo (Periodista de la Cadena Cope)

"El formato de la Copa es un formato hecho para los más grandes y los más humildes, pero tiene poco interés para los equipos de Segunda División, porque tienen una Liga más larga y probablemente más igualada que el resto. Por eso, para un equipo como el Lugo y casi para cualquier equipo de Segunda con una plantilla corta, como es este caso, tiene poco interés. El interés sería pasar tres o cuatro rondas y jugar contra un Primera División de entidad. Pero como nadie te asegura que eso puede suceder, al final creo que no vale la pena tener que pasar tantas rondas para tener que recibir a un grande, sobre todo en la situación en la que está el Lugo, en descenso, con una plantilla muy corta y teniendo que tirar de muchos canteranos, bajas…"

No digo que haya que tirar la Copa, pero no usaría a los titulares habituales"

"No digo que haya que tirar la Copa y dejarse llevar en Getxo, pero no usaría a los titulares habituales, les daría pocos minutos o el día de descanso, usaría jugadores con menos minutos para verlos en distintas posiciones y llevaría a gente del filial, a pesar de esa limitación de que solo puedan jugar cuatro a la vez. El Lugo tiene que establecer sus prioridades y no arriesgar lo más mínimo en Getxo. Si pasas esa eliminatoria ya veríamos cómo llegas a la siguiente y contra qué rival".

Sara Meijide (Periodista de la Cadena Ser)

"En el momento en el que tienes que presentarte a una competición tienes que hacerlo con todas las de la Ley e intentar seguir avanzando de fase y hacerlo lo mejor posible. Ahora bien, para mí, la Copa perjudica a equipos como el Lugo. La Copa, en competiciones no profesionales o equipos de categorías inferiores puede estar bien y es un aliciente, o para equipos de Primera División, ya que das más minutos a jugadores sin tanto protagonismo. Pero en equipos pequeños de Segunda División como el Lugo, que tienen el agua al cuello, que en el terreno deportivo y en el económico van justos, que siempre tienen que concentrar todos sus esfuerzos en la Liga, acudir a otras competiciones tienen muchos riesgos: puedes jugártela a lesiones , que te pueden lastrar en la Liga, los viajes te trastocan, acumulas cansancio, minutos en piernas de jugadores fundamentales para conseguir la salvación…"

"Para mí, la Copa para el Lugo es un estorbo, pero hay que jugarla. Una vez que vas tienes que ir con todas, pero aplicando la lógica: si me quedo fuera cuanto antes no será una pena grandísima, ni una vergüenza enorme. Hay que jugar, dar la cara y el nivel, pero si nos quedamos fuera no será un drama porque lo que hay que tener es a la gente descansada y preparada para la Liga, que es lo importante".

Juan Tosar (Socio del Lugo)

"Creo que el Lugo, más allá de la situación clasificatoria en la que se encuentra, tiene unas limitaciones en cuanto a la plantilla, que es muy corta, y no se puede permitir el lujo de asumir el riesgo de perder jugadores en una competición que ni te va ni te viene".