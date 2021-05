Experiencia, fortaleza mental, plan de juego... Claves de un partido en el que el Lugo y el Rayo se jugarán este domingo (21.00 horas) su temporada en un todo o nada. El rabadense y mito del conjunto vallecano Roberto Trashorras y el exjugador del Lugo y del club madrileño Antonio Campillo analizaron el duelo en el que los rojiblancos quieren lograr una nueva permanencia.

"El Rayo, después de la victoria en Castellón, dio un paso bastante importante para luchar por el ascenso, aunque es un equipo que ha estado bastante inestable durante toda la temporada", indica el de Rábade, quien asegura que el Lugo "lo mejor que hizo es depender de sí mismo. Es una situación que hace dos o tres semanas era muy improbable porque llevaba una dinámica muy mala. Esto le hace tener esa confianza y esa posibilidad de salvarse".

"Creo que están los dos en una buena dinámica. El Lugo, después de tanto tiempo sin ganar, están en una buena racha. El Rayo igual tras meterse en el último partido en el play off. Pero tiene que pesar un poco más el hecho de quedarte en Segunda", valora Campillo.

Trashorras subraya que el Lugo se juega mucho, ya que "descender sería un varapalo"

Para Trashorras los dos equipos tendrán presión por alcanzar sus objetivos, aunque considera que los lucenses se juegan "más" en Vallecas. "Los dos pueden tener ansiedad o presión, porque cada uno lucha por una cosa. Es cierto que luchar por cosas más importantes a nivel clasificatorio como el play off te da una seguridad que te permite afrontar la ansiedad de forma diferente a la que pueda tener el Lugo. La sensación que tiene el Lugo es que de los dos es el equipo que más se juega. Para mí no es lo mismo luchar por ascender que por no descender. Sabemos el desastre que sería para cualquier equipo el bajar a Segunda B", indica el chairego.

"El Lugo tiene que tener esa pequeña presión por la salvación, pero con los jugadores que hay y la gente veterana se va a sacar, o eso esperemos", declara Campillo.

EXPERIENCIA SUFICIENTE. Tanto el madrileño como el de Rábade creen que los jugadores del club del Ángel Carro tienen la experiencia suficiente para afrontar el duelo con garantías. "Antes podrían tener más experiencia en el Rayo, pero ahora creo que no. Los jugadores actuales del Lugo han ganado experiencia tras varios años de estar ahí abajo. Estos partidos ya los hemos jugado el año pasado", observa Antonio Campillo.

"En el Lugo se ha vivido esta situación en más ocasiones y lo han sacado adelante. Hay jugadores como Seoane, Pita, Iriome o Manu Barreiro que han vivido situaciones como esta durante varios años y también saben afrontar este tipo de partidos, como en el caso del Rayo", opina Trashorras.

Para el de Rábade el factor mental será clave. "Estará más cerca del objetivo el que sepa llevar más el partido a la tranquilidad, al jugar más donde le interesa y no tanto con el corazón, porque son partidos muy tensos".

Campillo cree que si el Lugo aguanta el fuerte inicio del Rayo tendrá mucho ganado

Además, Trashorras ve un duelo en el que el peso del juego será del Rayo. "Entiendo que, jugando en Vallecas, el peso del partido lo llevará el Rayo. Además, el Lugo de los últimos partidos es un equipo que muchas veces juega muy replegado, con línea de cinco, jugando balón directo a Barreiro y, desde la segunda jugada, jugar en campo contrario sin posesiones muy largas. Será fundamental, y lo digo por experiencia, el jugar estos partidos desde la cabeza".

Campillo vaticina que: "El principio será clave. Ellos saldrán a morir, a solucionar el partido cuanto antes para no tener dudas. Si el Lugo va aguantando poco a poco y salen los demás resultados creo que les saldrá su partido".

Los dos aseveran que los jugadores deberían evadirse de los otros marcadores. "Es muy difícil mantenerte ajeno, aunque tienes que intentarlo. Más aún en este caso, porque los dos equipos dependen de sí mismos", dice Trashorras. "No deberían saberlo, pero, al final, siempre preguntas, miras a ver cómo van para saber qué puedes hacer, sobre todo dependiendo cómo va tu partido. Pero no debería influir mucho porque al final ambos dependen de sí mismos", observa Campillo.