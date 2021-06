El Río Breogán o el HLA Alicante pondrán este miércoles fin a su temporada. El que pierda dirá adiós a un solo paso de la meta, quedará separado de la gran final de la Liga. El Pazo dos Deportes de Lugo será el escenario (20.15 horas) de un nuevo partido crucial para los breoganistas.

En esta ocasión, por las restricciones sanitarias, las gradas no estarán repletas como en otras temporadas pero ya se comprobó, en el encuentro de desempate ante el Palma, que los 1.500 espectadores que tendrán acceso a las gradas se van a hacer notar. Desde el técnico del equipo lucense a todos los jugadores que han realizado manifestaciones durante estos días han hecho hincapié en la importancia de ese apoyo. Probablemente, son los más conscientes de que las posibilidades del Río Breogán se potencian jugando a favor de ambiente.

Y es que la irregularidad que, sobre todo desde la segunda fase, viene mostrando el conjunto breoganista en los desplazamientos, recibiendo parciales más o menos importantes pero que lastran sus opciones de triunfo, se ve mitigada cuando juegan a favor de ambiente. Al menos, el equipo no se viene abajo y, generalmente, es capaz de superar los malos momentos. Es indiscutible que los de Diego Epifanio juegan ante su público con un punto más de intensidad y esto en un partido como el de este miércoles puede ser determinante. Y es que un duelo entre dos equipos que ya se han enfrentado en esta temporada en cinco ocasiones y cuyos partidos casi siempre, quizá con la única excepción del segundo encuentro de esta serie, se decidieron en los instantes finales, cabe esperar que se decida por los pequeños detalles.

Los dos equipos se juegan lo mismo y no habrá nada más después de llegar a los cuarenta minutos finales

Desde la óptica del Río Breogán volverá a ser fundamental, siempre lo es para los de Epifanio, el trabajo defensivo, su actividad e incluso su contundencia impidiendo puntos fáciles del rival. El bloqueo directo que tanto y tan bien utilizan los de Pedro Rivero para anotar y generar juego, será, de nuevo, la principal dificultad para la defensa local. En el segundo encuentro de esta serie, los de Epifanio mejoraron su trabajo en este aspecto y el Alicante no encontró tanta facilidad para anotar, sobre todo de tres puntos. Pero esta defensa con más y más largas ayudas de los pívots desubicó por momentos a éstos en la lucha por el rebote. El resultado fue que por primera vez ante los alicantinos, el Breogán perdía la batalla bajo los aros, sobre todo en el propio. Los once rebotes ofensivos capturados por el Alicante fueron determinantes junto con las trece pérdidas acumuladas por los breoganistas.

Son dos aspectos lo suficientemente significativos como para entender que no pueden repetirse si el Breogán quiere mantener sus opciones de poder llegar a la final de la Liga. El HLA Alicante volverá a jugar sus bazas que básicamente descansan en su capacidad para llevar el ritmo del juego y en sacar siempre ventaja de cualquier debilidad del rival.

En esta ocasión, y a diferencia del primer encuentro de este play off, la presión ya no será solo para el conjunto local. Los dos equipos se juegan lo mismo y no habrá nada más después de llegar a los cuarenta minutos finales. A estas alturas de la competición, ya nadie se resigna a perder. Las derrotas duelen más porque la meta está más cerca.

Diego Epifanio: "El equipo llega en las mejores condiciones"

El entrenador del Río Breogán, Diego Epifanio, asegura que su equipo afronta el trascendental encuentro de este miércoles "en las mejores condiciones posibles dentro de los hándicaps normales de una temporada. Sobre todo a nivel de cabeza y de ilusión llegamos muy bien".



En varias ocasiones, el técnico burgalés del conjunto breoganista hizo mención a la importancia que para su equipo tiene que la eliminatoria se pueda resolver con el ambiente a favor. "El público, jugar en el Pazo, es para nosotros un factor diferencial. Con la ayuda de los aficionados será más fácil afrontar el reto que nos espera. En el tercer partido de la eliminatoria ante el Palma la respuesta de los aficionados, su apoyo, fue increíble", dijo.



Epifanio aseguró que sus jugadores "tienen muchas ganas de enfrentarse al Alicante una vez más" y con respecto a que en el encuentro de este miércoles se decida la eliminatoria explicó que "ya hemos vivido esta situación de tener que jugar el tercer partido. Sabemos que tendremos que mantener la calma, tener presente que a lo largo de un partido ocurren muchas cosas. Hay que intentar estar todos al cien por ciento y sobre todo hacer valer el factor cancha".



El Breogán podrá disponer de todos sus jugadores, a excepción de Álex Rivas. "El equipo pudo descansar el domingo en el viaje de vuelta a Lugo y los otros dos días hemos podido entrenar, preparar detalles y cambiar algunas cosas que no nos han funcionado o que han funcionado en el primer partido y no en el segundo", comentó el entrenador del Río Breogán, quien además añadió que en tiempo de play off "es importante tener preparados algunos detalles para poder contrarrestar sus opciones ofensivas y también para mejorar nuestra toma de decisiones en ataque en base a lo que hagan en defensa".