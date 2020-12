Juanma Marrube: "Todos los partidos son importantes"

"Todos los partidos son importantes. El siguiente es el más importante". Con esta mentalidad afronta el siguiente encuentro Juanma Marrube, el entrenador del Pescados Rubén Burela FS. El equipo se medirá el viernes, a partir de las 20.00 horas, en Tudela ante el Ribera de Navarra en la Liga de Primera División masculina de fútbol sala.

"No hay partidos de nuestra Liga y partidos que no lo son. Hoy ganas dos partidos y estás arriba, y pierdes dos y estás abajo. Hay mucha igualdad, mucho empate. Todos los partidos son de la misma Liga", dice el estratega de Alfoz, que ve dos factores fundamentales en esta igualdad en la competición. "Los equipos no entrenan, viajan y juegan, no se pueden afianzar las cosas", explica. "Y no hay ambiente en las gradas. La competición ha cambiado completamente", apunta.

A pesar de que el conjunto mariñano lleva una victoria en los últimos diez partidos, Marrube observa "como en los tres últimos partidos (derrotas en Murcia y Sevilla y empate ante el Jaén en Burela) hemos dado muchos pasos adelante en lo que queremos ser", señala. "Tenemos claro que queremos ser y la forma de conseguirlo", añade.

No hay partidos de nuestra Liga y otros que no lo sean; hoy ganas dos partidos y estás arriba y pierdes dos y estás abajo

Marrube pide a sus jugadores "más oficio" al referirse a ser más exigente "para llegar a ese segundo palo". "Tenemos que ser tan agresivos y sacrificarnos tanto en ataque como en defensa", dice.

Sobre el encuentro del viernes, Marrube afirma que para vencer "hay que ser fieles a lo que entrenamos y tener claro a lo que nos enfrentamos, un equipo que juega muy bien la pelota, con un modelo muy definido y que tiene la necesidad de ganar puntos", afirma, pero recuerda que "nosotros solo hemos sido capaces de ganar fuera en Córdoba, aunque hemos hecho muy buenos partidos en canchas como las de Murcia o Valdepeñas, por ejemplo", advierte.

Para el encuentro el técnico mariñano no podrá contar con el cierre brasileño Giasson, uno de los nuevos fichajes de esta temporada, que a falta de las pruebas médicas es probable que tenga una rotura de fibras.