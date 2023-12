Ya no hay partido irrelevante para el Breogán

En esta Liga Endesa ya no existe partido intrascendente ni de transición para el Río Breogán, que galantea con los puestos de descenso desde hace semanas –es penúltimo en la tabla, con 4 victorias y 11 derrotas–. Su posición es producto tanto de sus propios tropiezos, alguno ciertamente achacable al mal fario pero tropiezo al fin y al cabo, como de los aciertos de los rivales que pelean con el club celeste por el mismo objetivo: mantener la categoría.

No hay jornada en la que no haya sobresaltos y un rival de los de abajo, como es el conjunto celeste esta campaña, haga doblar la rodilla a uno de los de arriba. Por ejemplo, el Andorra consiguió en la cancha del Zaragoza su quinto triunfo en Liga. No es que el maño sean un equipo de play off, pero su dinámica era estupenda tras vencer al Barcelona y el equipo del Principado llegaba después de encadenar ocho derrotas.

Ficha técnica del partido

Aunque no se puede dejar de mirar, aunque sea de soslayo, lo que hacen los demás, lo que realmente importa actualmente en el Breogán es lograr la continuidad en el juego de una vez esta temporada, aciaga en lesiones. Esto le permitiría, por fin, al técnico breoganista, Veljko Mrsic, poder aplicar su juego –presión e intensidad atrás, poderío en el rebote, juego de transición y ataque coral– sin los continuos vaivenes de baloncestistas que entran y salen de la rotación. Esto, además, implica cambios en los roles de los jugadores, que han de adaptarse a las necesidades del grupo en cada momento.

Gran Canaria, un rival fuerte

Todos los conjuntos de la Liga ACB son poderosos y ganar, sobre todo a domicilio, no es tarea sencilla. Pero no es tiempo de desdeñar nada, ni siquiera ante el Gran Canaria, con el que el Breogán se mide hoy (20.45 horas). El cuadro de Jaka Lakovic es un duro hueso; en la Liga su bagaje es de 9-6 y en la Eurocopa -es el actual campeón- de 10-3. Curiosamente, el conjunto canario lleva tres derrotas consecutivas, dos de ellas en la prórroga, tras haber encadenado 10 triunfos.

El cuadro insular mantiene con respecto al curso anterior tanto a sus directores de juego –Albicy y Bassas– como a los jugadores de perímetro –Brussino, Slaughter y Salvó– y han variado su juego interior. La llegada del exbreoganista Ethan Happ y de Ben Lammers como pívots, el primero un gran anotador y el segundo un experto en defensa, y de Pierre Pelos al cuatro, han hecho olvidar al trío Khalifa Diop-Inglis-Balcerowski, lo que no era una tarea sencilla. La excelente mano de Shurna, que continúa, le permite tener un pívot que amenaza desde fuera.

Pero el Breogán viajó a Gran Canaria con un equipo con más argumentos que el de la jornada pasada ante el Obradoiro. El probable regreso de Sergi García como base supondrá un respiro para el otro Sergi, Quintela, que ha destapado el tarro de las esencias actuando como playmaker. El debut de Ben McLemore debería hacer olvidar a Justin Anderson, aunque son jugadores bien diferentes. Anderson poseía un físico impresionante y tendencia a aglutinar más balón que McLemore, que teóricamente dispone de mejores cualidades para el lanzamiento exterior y la asociación. Hoy el breoganismo saldrá de dudas.

La vuelta de Toni Nakic, que solo ha jugado un partido en los últimos nueve meses, deberá aportarle al Breogán pronto –su incorporación ha de ser progresiva– un ala-pívot con amenaza desde fuera, trabajo e implicación con el grupo. La pasada campaña, el croata fue uno de los jugadores breoganistas más destacados.

¿Y el nuevo pívot? Sobre el sustituto de Diouf, todavía no hay novedades 34 días después que el italiano dejara de entrenarse. El "un día puede salir algo que nos encaje, pero aún no lo hemos visto" de Mrsic en la rueda de prensa del jueves es elocuente. Mientras tanto, la competición sigue su curso y no espera por nadie.

En la ACB no hay un rival sencillo; se comprueba cada jornada. En consecuencia, el Río Breogán podría tener sus opciones en Gran Canaria; eso sí, deberá ser un conjunto intenso y solidario atrás durante los 40 minutos. Y en ataque, esperar que los que se incorporan aporten claridad... y acierto.