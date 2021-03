"El partido ante el Fuenlabrada va a ser rudo"

El nuevo entrenador del Lugo, Luis César Sampedro, aseguró, antes de enfrentarse con el Fuenlabrada el próximo lunes (21.00 horas) en el Ángel Carro, que espera un partido "rudo" ante un equipo "convencido de lo que hace".

"Será un partido de mucha intensidad física y futbolística. El Fuenlabrada es un equipo convencido de lo que hace y que disfruta en el campo haciéndolo. Será un partido rudo. Nosotros queremos que el duelo sea como nosotros tenemos pensado. No queremos que el encuentro vaya con la partitura del Fuenlabrada. Para eso tenemos que contrarrestar lo que ellos van a proponer y que lo que propongamos nosotros no sean capaces de contrarrestárnoslo ellos", observó Luis César. "Lo que me preocupa son las llegadas al área nuestras y las del rival. Eso es lo más importante", añadió.

El arousano espera continuar con el buen papel del Lugo en casa, donde no pierde desde hace diez partidos. "Espero no gafar yo esa racha. Espero que siga el buen momento del equipo en casa una semana más. Va a ser extraño para mí estar en el Ángel Carro sin gente. Hay que adaptarse a eso y creo que los chicos ya están adaptados, interiorizado y asimilado. No será un escenario novedoso para ellos, pero sí para mí. Yo no conozco este fútbol en pandemia".

Sampedro alabó la actitud de la plantilla en el trabajo diario. "Tengo a todos disponibles. Los chicos están enchufados, con unas ganas terribles de ganar. Estoy comprobando de primera mano lo que me habían dicho, que es un grupo de tremendos profesionales que no paran de correr. No tengo que reprocharle a nadie nada. Son gente que entrena muy bien, de todas las edades y a los que veo implicados y comprometidos para dar lo mejor de sí mismos".

"Al juego dinámico le vamos a dar una vueltecilla. Al juego estático, el balón parado, le vamos a dar una vuelta también"

Sobre el estilo que quiere imponer, el de Vilagarcía dijo: "Tratamos de poner las ideas en común y las ambiciones individuales al servicio del equipo. Tratamos de buscar responsabilidad y disciplina táctica en lo que queremos que sea nuestro juego y así vamos avanzando para llegar a las mejores condiciones al siguiente enfrentamiento".

"Vamos a hacer una variación en las fases de juego del equipo. Lo que a mí me gusta no digo que sea lo mejor. Al juego dinámico le vamos a dar una vueltecilla. Al juego estático, el balón parado, le vamos a dar una vuelta también. Vamos a hacer unos arreglos. No quiero que nadie piense que pienso que lo de antes no era bueno, cada uno tiene su estilo".

Sobre la presión en el cargo de entrenador del Lugo indicó: "Los entrenadores tenemos que buscar la forma de tener los mejores resultados posibles. Yo ya conozco el club y esto pasa en todos los clubes. No pienso en la presión que pueda tener, sino en llegar bien al siguiente partido para solucionarlo".