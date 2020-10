El partido Breogán-Tizona, suspendido

El Breogán no se estrenará en casa en la Liga Leb Oro el próximo domingo. La FEB ha confirmado que el partido contra el Tizona Burgos se suspende por los casos positivos en coronavirus del club castellano, que ya obligaron a aplazar la pasada jornada su choque en A Coruña.

Dio positivo un jugador y también el entrenador, que tendrá que estar diez días en cuarentena, lo que motiva la suspensión del partido.

O primeiro partido no Pazo faise esperar.

A FEB comunica aprazamento por COVID do partido previsto para o domingo 25 no Pazo entre o Leite Río Breogán e Tizona Burgos e comunicará nova data.

Moito ánimo aos compañeiros de Tizona. Estamos todo na loita! Venceremos! #FagamosEquipo pic.twitter.com/3pB7J0Y3Q3