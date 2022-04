El Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso que acogerá la ciudad el próximo 22 de mayo contará con un padrino de excepción: Reyes Estévez. El que fuera campeón de Europa en la distancia de 1.500 metros en 1998 –entre otros logros, como el bronce en el Mundial de Atenas un año antes o la tercera posición en el Mundial de Sevilla un año después– se une a la terna formada por Abel Antón, Fermín Cacho y Alessandra Aguilar, que le precedieron en la figura de padrinos en las tres primeras ediciones de una cita que se consolida en el calendario del atletismo autonómico.

"Tanto Fermín Cacho como Abel Antón me han hablado muy bien de la carrera", asegura Reyes Estévez. "He crecido junto a ellos atléticamente y será un placer reencontrarme con ellos en Lugo, donde vive parte de mi familia y donde para mí será un orgullo participar en la prueba", añade.

El exatleta asegura que se entrena "a diario" desde hace tiempo, pero sobre todo desde una pandemia que le dio mucho tiempo libre para retomar el deporte. "Lo máximo que he estado sin correr han sido dos semanas", apunta. "Nunca lo he dejado del todo y ahora me entreno a diario, me encuentro fantásticamente bien, lo hago por salud y porque las lesiones me están respetando", señala Estévez.

Llegará en buena forma ► Reyes Estévez entrena a diario y confía en hacer una buena actuación en Lugo

Por ello, su participación en el medio maratón –correrá los 21 kilómetros– se antoja interesante, ya que el año pasado se proclamó campeón de Cataluña de la categoría máster 40 en los 10 kilómetros batiendo su marca personal en pista. "Son cosas que no se buscan, pero el entrenamiento y el día a día hacen que me encuentre mejor. Estoy entrenando bastante bien, a ver si consigo dar algún susto a alguno", avisa.

Estévez valora positivamente la novedad de 10 kilómetros que se introduce por primera vez en esta cuarta edición de la prueba: "Está de moda, es una distancia para que la gente se testee durante la carrera, para ver qué ritmo llevan o para hacer marca personal".

Sobre la estrategia de carrera recuerda que "cada atleta es un mundo" y que a cada participante "le viene bien un ritmo y un tipo de circuito". En este sentido, Reyes Estévez explica que no es una carrera "dura del todo, pero hay repechos que hay que saber ver, localizar en qué kilómetros están, porque si están sobre el 15 o el 16 y no regulas bien las fuerzas puedes tener problemas en el tramo final". Para Estévez, la clave es "analizar bien el circuito y gestionar bien las energías de cara a los dos últimos kilómetros, donde ganará el que más fresco llegue al sprint final".

MUY ESPECIAL. Será, por tanto, una carrera "muy especial" para el corredor, que guarda un "gran cariño" por la provincia de Lugo, en la que vive parte de su familia materna. "Tengo un tío que vive en Becerreá y sobre todo tengo la casa de mis abuelos en Chaovilarín (ayuntamiento de Cervantes). Lugo me trae recuerdos de mi infancia, de pasar allí los veranos con mi abuelo, de ir a pescar y de hacer mi primera carrera por los montes de Galicia", rememora.