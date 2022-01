Un parón para recargar energía, afrontar con el nivel de confianza al alza y afrontar la segunda mitad de la Liga con el reto de la permanencia a 23 puntos. El Lugo no volverá al trabajo hasta este viernes después de interrumpir los entrenamientos desde el pasado lunes. Por delante tendrán cinco días de preparación del duelo aplazado de la jornada número 21 ante el Almería, que tendrá lugar el miércoles 19 a las 21.00 horas en el Ángel Carro.

"Nos vamos a casa a desconectar, a descansar, a ver a la familia, pero no desconectamos del todo, porque sí que es verdad que el miércoles tenemos otro partido", declaró el centrocampista del Lugo, Juanpe Jiménez.

Será el segundo gran parón de la temporada después del navideño. Pero el primero para la mayoría de los futbolistas del conjunto rojiblanco fuera de sus domicilios, ya que buena parte de la plantilla tuvo que guardar cuarentena entre el 19 de diciembre y el 28 de ese mismo mes por el brote de covid que afectó al equipo.

"Nos va a venir mejor, porque, al menos en mi caso, lo hemos pasado mal con el covid. Estuvimos en fechas muy señaladas sin poder ver a nuestros familiares. Ahora sí que los vamos a poder ver, vamos a recuperar fuerzas para tener la mentalidad fuerte de poder ganar y la motivación suficiente para afrontar el partido del Almería", observó Juanpe.

Encarar el parón tras un triunfo frente a un rival directo por la salvación como el Mirandés será clave para que la confianza cale más en la plantilla.

"La cabeza va a descansar mucho más, porque si no te vas con los tres puntos antes de un parón siempre estás pensando en qué has podido hacer mejor o en qué has fallado. Habiéndote llevado la victoria te vas tranquilo, con los deberes hechos y puedes ver a la familia, que es importante después de lo que pasamos en Navidades (problema con el covid) y seguro que esto nos vendrá muy bien para el final de temporada", declaró el lateral derecho Eduard Campabadal.

Sebas Moyano. El Lugo expresó sus "condolencias" a su jugador Sebas Moyano por la muerte de su padre. "Unha dor enorme que sentimos como propia", indicó el club en sus redes sociales.