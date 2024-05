La pareja más eficiente de la ACB amenaza al Breogán

El Lenovo Tenerife, rival del Río Breogán este domingo (Pazo dos Deportes, 17.00 horas) presenta uno de los esquemas más reconocibles del baloncesto actual. Txus Vidurreta, su entrenador, encadena su sexta campaña al frente del cuadro insular —ya había estado otras dos en una etapa anterior— en las que ha contado con el respaldo generalizado en el club tanto por su buen trabajo como por los resultados.

El técnico bilbaíno llevó al culmen al equipo amarillo la temporada pasada después de conquistar la Copa del Rey, la Liga de Campeones (BCL) y la Copa Intercontinental Fiba.

Durante este tiempo al mando de la nave insular, Vidurreta implantó un estilo de juego basado en el pick and roll central y en la generación de espacios que permiten los lanzamientos liberados. Y todo bajo un férreo control táctico, con un ritmo sosegado, comedido. Este planteamiento le ha permitido al Tenerife competir con éxito contra los equipos más poderosos de Liga Endesa.

O domingo recibimos a un equipazo!

O #FogarDoBreogán será un #InfernoCeleste !

Lembra: se eres abonado e non podes estar, libera a túa localidade no abono virtual e, se se vende en taquilla, entras no sorteo de entradas VIP para a seguinte xornada!

🎟️https://t.co/qFZHTF7H2H pic.twitter.com/1ldBilEVLk