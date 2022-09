Del palco al volante

De dirigir un club de fútbol a ser copiloto de un campeón de España de rallies de asfalto. Del palco al asiento de un Porsche de competición en el Rally de Rías Baixas. Todo por una buena causa. El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, estará mañana en el ‘shakedown’ de la competición viguesa junto a Sergio Vallejo después de ganar esa experiencia en la gala benéfica TrezeLuzes, que colabora en la financiación de la Fundación Meniños, una asociación sin ánimo de lucro especializada en la protección de la infancia y la adolescencia.

Tomar partido en el rally junto al piloto de Meira era una de las acciones por las que pujar en la subasta que se llevó a cabo en la gala del pasado jueves 15 en Oleiros. En esa subasta también estaba la opción de disputar un minipartido con jugadores del CD Lugo en el Ángel Carro más una camiseta del club firmada, un casco de Ferrari dedicado por Carlos Sainz, unos guantes firmados por Fernando Alonso o un mural personalizado por el artista lucense Diego As, entre otras muchas.

Saqués intentó esta última opción para que As pintara un mural en la nueva residencia del club para su cantera, pero al no lograrlo optó por ser el copiloto de Vallejo. "Buscábamos la manera de colaborar más con la Fundación Meniños en esa gala y hacerlo pujando por una de las experiencias. Pujamos por el mural de Diego, pero se lo llevó otra persona. Queríamos que ese dinero fuera para la Fundación y también teníamos espacio para ese mural en la nueva residencia para los chicos del fútbol base. Al no lograrlo, como a mí me gusta el tema de la velocidad, decidí ir con Sergio", indicó Tino Saqués.

"Participaré con Sergio en pruebas que hacen en tramos que tendrán lugar luego en el Rallye, pero no puntúa, sino que es para probar el coche, ver su comportamiento y tener contacto con ese tramo y ver cómo va el reglaje de los coches", reveló el mandatario del club rojiblanco.

La seguridad del Porsche y la pericia de Vallejo al volante hace que el presidente del Lugo no tema pasar miedo. "Sergio tiene un buen coche. Creo que lleva el Porsche y ese coche anda mucho y él también pilota muy bien, por lo que las curvas se van a acercar rápido. A mí me gusta la velocidad y creo que voy a disfrutar de la experiencia. Será la primera vez que me meto en un coche de rallye".

"En la gala comentó Sergio Vallejo que ir en un coche de rallyes era casi como tirarse en paracaídas. Así yo no tendré problemas, porque como yo me tiré en paracaídas ya estoy cerca de vivir esas emociones", bromeó.

RECAUDACIÓN. Pero lo principal para el Lugo y para su presidente era colaborar con la Fundación Meniños, que recaudó casi 170.000 euros. "Esta Fundación (Meniños) está haciendo una labor espectacular para proveer lo necesario a las familias y a los jóvenes para que puedan buscar esa seguridad que a veces no tienen en el entorno familiar. Ellos proveen de psicólogos y de gente especializada para tratar a los niños y a los adolescentes. Nos gusta poder ayudar y esperemos que cada vez se sumen más empresas y más personas en el apoyo a este tipo de fundaciones".

Frisaqués y el Grupo Lence fueron patrocinadores de la gala, en la que participó el Lugo como viene haciendo otras temporadas. "Otro año donamos una camiseta firmada por todos los jugadores para que la subastaran. Esa camiseta la ganó un amigo mío de Lugo. Este año aportamos esa experiencia de jugar con los futbolistas en el Ángel Carro. Lo que es a nivel de donación, en lo económico, todo se hace a través de Frisaqués", dijo el presidente rojiblanco.

COLABORACIÓN DEL LUGO. El Lugo seguirá colaborando con asociaciones como Meniños y realizando una acción social. "Hacemos cosas que no tienen mucha publicidad, pero sí que siempre que veamos acciones que estén a nuestro alcance para poder ayudar lo haremos. Lo hacemos con la Fundación contra el cáncer, con el tema de los refugiados de Ucrania o con la Liga Genuine. Esta última iniciativa permite que los chicos puedan participar en competiciones deportivas y estamos encantados de poder ayudarlos", observó Tino Saqués.

De este modo, el club rojiblanco espera que sus iniciativas solidarias aumenten para que el entorno social en el que está instalado pueda mejorar.