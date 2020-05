Las clases de pádel podrían regresar el día 11 y los partidos, a partir del 25

Muchos deportistas aprovecharon las primeras reglas beneficiosas para practicar algunas disciplinas durante el fin de semana después de relajar algunas normas de confinamiento por la pandemia del Covid-16. Atletas, ciclistas y surfistas, entre otros, pudieron practicar sus modalidades favoritas en la provincia de Lugo y pudieron hacerlo además con buen tiempo. Pero todavía hay deportes que no se pueden practicar al no ser individuales, aunque tampoco se pueden considerar deportes de equipo en toda su extensión. Se trata del tenis, que en algunos países ya se está practicando como prueba, y del pádel, que será otro de los siguientes en beneficiarse.

El responsable del D10 de Lugo, Pablo Real, explica que la apertura va a ser paulatina y que todavía no está totalmente definida, aunque los plazos iniciales incluyen dos fechas diferentes para las clases y los partidos. "En principio o luns, día 11, poden arrancar as clases individuais de pádel, aínda que non está confirmado cales son as indiciacións definitivas para facelas. O que si parece probable é que os primeiros partidos coincidirán coa apertura total, que está posta para o día 25, cando está estipulado o inicio da fase 2 de desescalada", aseguró.

Para anticiparse, la Federación Internacional de Pádel ha propuesto una serie de medidas para proporcionar limitaciones y precauciones suficientes para eliminar el peligro de la transmisión del Covid-19. Estas medidas afectarían a los practicantes de un deporte en auge en toda España y con numerosos aficionados en la provincia de Lugo.

"A xente está tola por xogar e xa me din que non queren quedar sin pista o día 25", asegura Pablo Real, del Centro Deportivo D10

Entre las medidas más destacadas para evitar el contacto entre los jugadores figura la prohibición de cambiar de lado en juegos impares, anticipar la hora del final del turno en 5 minutos, los mismos que se deben retrasar para el inicio y desinfectarse las manos cada 15 minutos. También se insiste en señalizar el espacio exterior de las pistas para almacenar bolas con asientos fijos, espaciados y desinfectados. Además, se hace especial hincapié en la higiene de las pistas. "Son medidas de recomendación lóxicas, algunhas máis sinxelas de cumprir que outras. Nos dende este luns xa estamos preparando dispensadores de gel e, como novidade, pulverizadores de ozono para ter sempre as pistas desinfectadas entre partido e partido. Creo que coa vontada e responsabilidade de todos se pode xogar con bastante seguridade, non debería haber ningún tipo de problemas".

Real, que además de dirigir el D10 en Outeiro de Rei también es jugador, asegura que hay padeleros que quieren alquilar pista para la vuelta y por ello es optimista sobre el mantenimiento de un alto nivel de partidos. "A xente está tola por xogar e xa me din que non queren quedar sin pista o día 25. Tal vez por iso son optimista, xa que falo con moitos xogadores e percibo que non hai moito medo ao contaxio, senón moita confianza en que o camiño de volta pode ser bastante seguro", concluyó.