Rubén F. Dorado y Mateo López, la palabra más albivermella

Lo suyo es pasión por el deporte. Rubén F. Dorado y Mateo López se han convertido en las voces reconocibles de las retransmisiones en los partidos del Club Deportivo Lugo durante la presente temporada, y que ofrece en directo la página del diario El Progreso en colaboración con Onda Cero Lugo. Ambos le dan forma a la andadura de los albivermellos en Primera RFEF.

Rubén F. Dorado, periodista de Onda Cero, se encarga de la narración, mientras que su joven compañero en antena ofrece su particular versión en los comentarios más técnicos sobre lo visto en el terreno de juego. "Es una nueva experiencia con la que intentamos dar visibilidad al CD Lugo, para que los aficionados no se desliguen del equipo después del descenso de la temporada anterior", matiza Rubén F. Dorado, quien reivindica la importancia de las retransmisiones deportivas de los equipos locales, una vez que muchas de las emisoras de carácter nacional "han dejado de hacerlo al no competir el Lugo en una Liga de carácter íntegramente profesional".

El periodista lucense cuenta con la colaboración de Mateo López, quien actualmente compagina sus estudios de 2º de Bac con esta colaboración audiovisual que tan buen resultado ha tenido en sus primeros meses de emisión.

Mientras sus compañeros de curso debaten sobre temas trascendentales en la vida de un adolescente, el comentarista deportivo lucense, de tan solo 18 años, vive esta primera experiencia bajo los focos con ilusión desmedida pese a que su aterrizaje al mundo audiovisual llegó de la manera más inesperada.

"Bajaba con mi abuelo al Ángel Carro a ver al Lugo, como un plan más entre los dos", explica. La experiencia familiar le enganchó más de lo que él mismo esperaba, y así llegó la hora de plasmar su devoción futbolística con la creación de una página de Instagram especializada en el club rojiblanco. Comenzó a seguir la actualidad del equipo lucense y a colaborar para una página web especializada.

En una rueda de prensa en el Ángel Carro llegó el ofrecimiento junto a Rubén F. Dorado y lo siguiente ya es historia.

La pareja se ha forjado un notable número de seguidores que aumentan en cada retransmisión de los encuentros del CD Lugo en la página web de El Progreso, quienes no pierden detalle de la trayectoria del equipo de la mano de una pareja de comentaristas que engancha por el dinamismo de sus narraciones y que sueñan con ver al Lugo en Segunda.