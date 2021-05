Palabra de expertos en el Ángel Carro

Los expertos en el día a día del Lugo, Álvaro Lorenzo (Cadena Cope), Emilio González y Millán Gómez (Radio Galega), Dani Baniela (Diario As), Rubén Fernández Dorado (Onda Cero) y Sara Meijide (Cadena Ser) analizan el partido de este domingo (21.00 horas) ante el Rayo en Vallecas y coinciden en lo difícil de la empresa, en que deben jugar con el conocimiento de otros resultados y se mojan en el resultado final.

1. ¿Quién llega mejor al partido, el Lugo o el Rayo?

2. ¿Qué estrategia debe seguir el Lugo para ganar?

3. ¿Será clave que no haya público en Vallecas?

4. ¿Deben conocer los jugadores otros resultados?

5. ¿Qué resultado habrá en el partido?



EMILIO GONZÁLEZ | Radio Galega: "El Lugo llega en el mejor momento de Rubén Albés"

1. Creo que llegan más o menos igual. El Lugo suma siete de nueve puntos y ellos diez de doce. El Rayo superó el mal momento que tuvo hace tres o cuatro partidos y llega bien y el Lugo llega en el mejor momento de la etapa Albés.

2. Es difícil, porque si dejas espacios ellos pueden correr mucho. Si repliegas atrás ellos tienen juego por fuera y te pueden jugar a centros y remates. Lo mejor es jugar muy juntos y estar en bloque medio más que en bloque bajo para que las contras no sean de sesenta metros y no cometer errores en la salida. Además, si no puedes contar con Alende, que es el único central rápido, Álvaro García, Fran García, Isi... Te pueden freír.

3. Teniendo en cuenta cómo es la hinchada de Vallecas puede ser determinante y es un punto a favor del Lugo que no vaya la gente.

4. Creo que deben de pasar de saber los resultados ajenos porque depende de sí mismo. Si eso no sucediera estarían más pendientes.

5. El Lugo no ha ganado en 2021 fuera de casa. Llega con bajas, igual el lateral izquierdo lo tiene que improvisar, Pita, que podría ser decisivo, no está... Creo que parte como favorito el Rayo.



ÁLVARO LORENZO | Cadena Cope y Diario Marca: "La clave puede ser aprovechar las contras"

1. El Rayo, porque hubo momentos en los que se vio fuera del play off y ahora parece que con tres victorias seguidas vuelve a tenerlo en su mano. También juega en su casa y tiene mejor equipo.

2. La clave puede ser estar bien ordenados atrás y aprovechar las contras. Defender muy juntos y luego salir con Gerard, el "Puma" o con balones largos que baje Manu Barreiro. Dejarle el balón al Rayo y que se desespere.

3. Le puede dar un impulso al Lugo el hecho de que no haya público. El estadio de Vallecas, con gente, es de los campos en los que más se aprieta.

4. No lo tengo claro. Quizás si vas empatando es bueno saberlos, pero como el Lugo esté por detrás igual solo genera más ansiedad. Saber que ellos van perdiendo y otros van ganando igual les puede costar caro. Si el partido va mal casi es mejor no decir nada.

5. Ojalá gane el Lugo, pero lo veo complicado. Si el Rayo se adelanta, el Lugo tendrá difícil remontar. Ojalá llegue un empate, que el Lugo haga un partido largo y le valga un punto combinado con otros resultados para salvarse.



RUBÉN FERNÁNDEZ DORAZO | Onda Cero: "Si hubiera público en Vallecas sería más difícil"

1. El Rayo, porque el Lugo solo ganó dos partidos de los últimos 19 y lo hizo con los únicos dos rivales que no se jugaban nada: el Mirandés y el Cartagena. Es un Lugo muy inestable.

2. Salir convencido a por el partido, aprovechar los espacios que genere el Rayo y seguir fomentando las virtudes que tiene el Lugo, que son las de Manu Barreiro arriba jugando de espaldas y la de las bandas, con el Puma y Valentín, que están en un momento de forma algo similar al principio de temporada cuando fueron clave.

3. Si hubiera público en Vallecas sería aún más complicado. Creo que la buena dinámica que lleva el Rayo y las virtudes que tiene el equipo madrileño son suficientes para ganarle al Lugo.

4. Puede ser arma de doble filo. Deben estar centrados en su partido y no preocuparse de otros.

5. Creo que gana el Rayo, se mete en play off y desciende el Lugo.



MILLÁN GÓMEZ | Radio Galega: "El Lugo recobró la senda competitiva con Albés"

1. El Lugo, porque recobró la senda competitiva con Rubén Albés y el vestuario cree en esa idea.

2. Ser sólido en defensa y explotar las virtudes del equipo: el balón parado y las transiciones. Vallecas es cinco metros menos de largo y de ancho que el Ángel Carro y eso ayudará a la hora de defender.

3. Sin duda. Me parece un punto fundamental.

4. El equipo depende de sí mismo y se debe centrar en eso. Me parece peligroso estar pendiente de otros resultados porque en cualquier momento te pueden venir mal dadas y eso puede ser un golpe anímico para el equipo. Los jugadores tienen que tener el poso y la experiencia para abstraerse en la medida de lo posible.

5. Será un 1-2 a favor del Lugo.



SARA MEIJIDE | Cadena Ser: "Creo que el Lugo se salva por los resultados ajenos"

1. Los dos llegan igual de bien porque ambos tienen que ganar. Les va a poder la motivación.

2. Si analizamos un poco con perspectiva cómo fue la segunda vuelta sí que es cierto que el equipo no está en un buen momento y en parte de la segunda vuelta careció de plan de juego. Creo que tirando de épica y corazón pueden tener una buena baza para ganar.

3. Va a ser clave. Al igual que los 1.700 aficionados que estuvieron en el Ángel Carro fueron clave para el Lugo, que no haya público en Vallecas lo será para que el Rayo no tenga a ese jugador número doce con él.

4. El banquillo del Lugo debería esforzarse muchísimo en que el Rayo supiera cómo va el Spórting cuando eso le beneficie. Luego ya el Lugo es mejor que no se entere de nada y que haga su partido.

5. Creo que va a haber un empate pero que el Lugo se va a salvar por los resultados de sus rivales.



DANI BANIELA | Diario As: "El equipo llega reforzado anímicamente al partido"

1. Llegan los dos muy necesitados. El Lugo llega reforzado anímicamente porque lleva tres partidos sin perder, pero el Rayo tiene que ganar sí o sí e irán a por todas.

2. Aguantar como sea hasta el minuto setenta o setenta y cinco y desde ahí, en función de lo que esté pasando en otros campos, hacer lo que toque: si hay que ir arriba con todo, pues irse; si vale con el empate y se puede aguantar, aguantar... no es ir a lo loco desde el principio porque el Rayo estará en ventaja.

3. Sí, porque Vallecas cuando hay gente aprieta muchísimo.

4. Los que lo tienen que saber son la gente del banquillo y en función de que sean mejores o peores ir administrando la información.

5. Diremos que ganamos 0-1.