En la casa de Iriome González el blanco y el azul del Tenerife comparte espacio con el rojiblanco del Lugo. Chicharrero de nacimiento y criado en el club canario, sus ocho años en la ciudad amurallada pesaron tanto como para que su corazón comparta colores en cuanto a lo futbolístico. Este viernes (18.30 horas) sus dos equipos del alma se miden en el Ángel Carro. El Lugo sin margen de error. El Tenerife con la temporada marcada por la decepción de no optar al play off de ascenso.

"Ninguna de las dos aficiones están contentas. Aquí en Tenerife está siendo una temporada difícil porque la pasada estuvieron en puestos de play off, pero la campaña del Lugo es mucho peor todavía. Se está sufriendo mucho y parece complicado que las cosas acaben bien", declara Iriome desde su casa de Icod de los Vinos.

"Creo que el partido será trampa, en el sentido de que el Tenerife tiene buenos jugadores, aunque las cosas no le estén saliendo como ellos quieren. Son capaces de hacerte un partido muy completo y ponerte las cosas muy difíciles como de todo lo contrario. Creo que son de esos partidos en los que no te debes fiar ni un pelo para hacer las cosas bien. Será un duelo complicado para los dos, espero. Me gustaría que ganara el Lugo porque es el más necesitado", observó el ex del Lugo.

El jugador, el sexto con más partidos con la zamarra rojiblanca, vive la temporada con sufrimiento desde la distancia por la mala marcha del equipo. "Desde fuera sientes esa impotencia de no poder hacer nada. Antes te dolía cuando las cosas no salían, pero el lunes ibas a O Ceao y decías: ‘esto va a salir para adelante’. Pero ahora me cabreo delante de la tele o a través de la radio y siento esa impotencia de no poder ayudar como ayudaba antes. Es más complicado vivir esto desde el punto de vista del aficionado", dice.

"Hasta esta semana estaba viendo los resultados de los equipos de abajo, haciendo cuentas, porque tenía la esperanza de que el equipo podría haber sacado los tres puntos. Para mí fue un jarro de agua fría. Soy consciente de que la cosa está difícil, pero quiero agarrarme al clavo ardiendo de decir que todavía no está esto matemáticamente. Hay pocas posibilidades, pero las hay y hay que aferrarse a eso, el jugador tiene que tirar para adelante hasta que no sea posible", añade.

El tinerfeño no esperaba una campaña tan decepcionante pese a las dificultades que un equipo "humilde" como el Lugo podría tener para la salvación. "Me esperaba un Lugo con las cosas difíciles. Estábamos acostumbrados a luchar cada año por la salvación, pero sinceramente no me esperaba que las cosas, a día de hoy, estuvieran como están".

La falta de gol es uno de los problemas que asolan a un equipo que, según Iriome, ha mejorado con Íñigo Vélez. "Está claro que tienen un déficit de cara a gol. Desde la marcha de Chris (Ramos), que quizás era el que veía portería más a menudo, se han creado ocasiones que no han acabado de entrar, ha faltado suerte… Se juntó un poco todo", comenta.

Iriome espera que los jugadores no arrojen la toalla. "La gente que tiene un peso a día de hoy en el vestuario es la gente que ha vivido las temporadas anteriores y que sabe que no se debe bajar los brazos hasta que no haya puntos. Pero quiero creer que los chicos seguirán intentándolo hasta el último momento", finaliza.

Tras la marcha de los tres capitanes históricos (el propio Iriome, Carlos Pita y Fernando Seoane) el equipo se encuentra en su situación más complicada de los últimos once años, aunque el tinerfeño no cree que su ausencia tenga que ver. "No creo que porque nosotros tres no estemos el equipo esté como está ahora. Seguramente sean más cosas, aunque yo no puedo valorarlo desde fuera. Nosotros, cuando estábamos, lo que tratábamos era tener a toda la gente enganchada, que ninguna oveja se saliera del rebaño y siempre creímos que el grupo unido era más fuerte. Con esa idea siempre fuimos hasta el final. Eso creo que ayudó en los años en los que estuvimos".

Por último, el jugador celebró que la afición del Lugo haya dado un paso adelante en los últimos partidos para apoyar al equipo. "El apoyo de la gente de Lugo siempre me sorprendió, porque llega el momento complicado y la gente siempre está y responde. Es de agradecer que cuando las cosas complicadas estén ahí, pero por otro lado dices: ‘¿Por qué al inicio de la Liga no hay cinco mil personas también?’. Esos cinco mil unidos con el equipo es mucho mejor para los jugadores. Siempre agradecí que en los momentos complicados la gente estuviera ahí, pero también me dio pena que no hubiera ese ambiente en todas las semanas de casa".