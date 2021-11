Paco Olmos: "Ha sido una semana atípica"

El entrenador del Río Breogán, Paco Olmos, reconoció que ha sido una "semana atípica", por el hecho de jugar dos partidos consecutivos en el Pazo, y declinó hacer declaraciones sobre la polémica suscitada con el Ucam Murcia, del que se limitó a decir que "ese partido terminó el pasado domingo a las 19.30 horas y a partir de ahí nuestra mente está en el partido ante el Gran Canaria de este sábado. De todo lo demás somos meros espectadores de la situación".

Olmos, que celebró el no jugar a domicilio este fin de semana porque "nos ha permitido entrenar bien, ganar siempre da un impulso y el equipo no entiende de relajaciones", aseguró que el equipo se centra en su próximo rival en la Liga Endesa, el Gran Canaria (sábado, 18.00 horas), "porque nos visita un equipazo, de los dos o tres más largos de la competición, no solo por sus 12 jugadores de primer nivel, también por su polivalencia, que es la gran virtud de este equipo".

El técnico breoganista recordó las últimas victorias del cuadro canario, ante el Valencia en la Eurocup (89-90) este miércoles y contra el Real Madrid el pasado 24 de octubre (70-75) para apelar de nuevo al "efecto Pazo y buscar la victoria".

Para conseguirlo, señaló las fortalezas de su rival, incidiendo en "la situación de rebote, que será fundamental y que no nos metan mucho debajo de la zona. Hay que tener ritmo defensivo porque será otro partido de dobles y triples esfuerzos, pero tendremos nuestra posibilidad", finalizó.