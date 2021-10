Paco Olmos: "Hay que repetir la historia de David contra Goliat"

El entrenador del Río Breogán, Paco Olmos, pidió este viernes en rueda de prensa "repetir la historia de David contra Goliat", en referencia a la visita del Real Madrid de Pablo Laso este domingo al Pazo dos Deportes (17.00 horas). "Así es como debemos plantearnos este partido, buscando la oportunidad que dejamos escapar en la última jornada en Málaga".

Olmos aseguró que el Real Madrid "ha marcado la época moderna del baloncesto ACB" desde la llegada de Pablo Laso en 2011 y que se trata de "un equipo con una capacidad atlética que el año pasado no tenía, un equipo grande sin apenas fisuras, pero en esta vida si no crees no consigues las cosas".

Además, el técnico breoganista confirmó la recuperación de Marko Lukovic, que estará presente en el duelo del domingo. "Ha entrenado bien durante la semana, por lo que estaremos los doce en el Pazo", comentó.

Sobre el encuentro, y la capacidad atlética de los pívots del Real Madrid, Olmos concluyó la comparecencia asegurando que "Mahalbasic y Sakho saben que este partido será diferente al último y que buscaremos otro tipo de juego dinámico sin perder la esencia del equipo".