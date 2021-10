Paco Olmos: "Nos espera un partido de extrema dificultad"

Paco Olmos, entrenador del Río Breogán, aseguró que su próximo rival, Unicaja Málaga, al que se enfrentará el sábado, "va encontrando su camino" a las órdenes de su entrenador, el griego Fotis Katsikaris.

"Es una nueva final, un partido de extrema dificultad, como todo los de la temporada, un rival que parece que va encontrando su camino, una plantilla mucho más adaptada a lo que piensa Fotis (Katsirakis) del baloncesto, una plantilla muy dura, larga y física", comentó en una rueda de prensa.

El técnico explicó que "Unicaja es un equipo muy vertical, agresivo ofensivamente y que defensivamente te saca de tu zona de confort".

El preparador valenciano advirtió de que, "si en casa" no pueden permitirse "un minuto malo; fuera" no pueden "tener un segundo malo". "Como entrenador, intento ser el mismo en casa que fuera. A ver si podemos tener eso en nuestro carácter, no ser un equipo de doble cara", apuntó.

El Breogán, recién ascendido a la Liga Endesa, ha firmado su mejor arranque de temporada (por el basket average) con tres victorias y una derrota, un inicio que ha llamado la atención en el baloncesto español y que supone una dificultad para el equipo gallego.

"Cada vez es más difícil mantener este ritmo, no solo por nosotros, sino por el estudio que hacen los rivales", indicó Olmos. El técnico aseguró que en el vestuario todos los jugadores son conscientes del rol que tienen en el equipo.

"Sé lo que sienten los jugadores y no tengo ninguna preocupación en este momento, todos quieren jugar más, pero estamos en línea de crecer, engranándonos, con una base que todos respetan y comparten", precisó.

El entrenador dijo que tiene la "duda razonable" de Lukovic para el partido de Málaga, adonde el jugador, que ya está haciendo cosas en pista, viajará con el equipo.

"Este arranque tan agresivo de competición implica que algunos jugadores estén con sobrecargas y golpes", comentó el técnico valenciano.