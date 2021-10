Paco Olmos: "Ha sido casi el día perfecto que todos desean"

El entrenador del Río Breogán, Paco Olmos, abogó por tener cautela tras la gran victoria frente al Betis, un partido en el que los lucenses jugaron su "mejor baloncesto hasta ahora", según opinó el técnico.

"Hay que seguir con los pies en el suelo, aunque ha sido casi el día perfecto que todo el mundo desea. Después de casi dos años de jugar sin público, ver cómo estaba el Pazo, con gente que ya desde primera hora estaba animándonos... Hacía mucho tiempo que no dirigía con esta atmósfera y solo puedo decir que gracias. Ellos nos impulsaron a jugar un partido duro", declaró.

"En la primera parte cometimos algunos errores defensivos, sobre todo en su pick&roll o en su rebote. En ataque encontramos buenos espacios. Estuvimos chocando contra su tamaño y contra su físico. Supimos hacer un partido duro, bonito pero duro», analizó Olmos.

"El equipo llegó enfocado al descanso. Hicimos algunos ajustes que pensábamos que nos iban a mejorar en defensa. Creo que en la segunda parte jugamos nuestro mejor baloncesto hasta ahora", añadió.

Para el preparador breoganista: "El equipo jugó con alegría, encontró bien el espacio, fuimos muy generosos en el pase, tuvimos un buen porcentaje de tiros de tres, pero esa es la confianza que tiene este equipo".

"Fue una victoria coral, para la afición. Voy a ser el poli malo y diré que nadie crea nada y hay que prepararse para la siguiente batalla", indicó.

"Ojalá el equipo disfrute de la defensa y que pueda jugar colectivamente en ataque. Creo que la segunda parte fue así y estoy satisfecho por los jugadores porque creo que esta es la forma en la que podemos ser competitivos".

Joan Plaza

Entrenador del Coosur Betis

"Cuando cae la primera piedra no la remontamos"

Joan Plaza, técnico del Betis, lamentó la derrota en Lugo y aseguró que no pueden permitirse «tres partidos de mierda» como los que han encadenado. "Demostramos una vez más que no somos un equipo, que nos diluimos ante las dificultades, que somos capaces de competir a tramos bastante bien, pero cuando viene la primera piedra no somos capaces de remontarla", explicó.