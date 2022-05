Los contactos de Paco Jémez con Lugo son siempre especiales. El entrenador canario, que actualmente dirige al Ibiza, prepara ya el partido del próximo domingo (18.15 horas) ante el cuadro rojiblanco, aquel en el que actuó, como jugador, durante varios meses en la temporada 2005-06, cuando formó parte de la plantilla que ascendió de Tercera División a Segunda B. Su participación fue escasa por diversos infortunios, pero su experiencia, sumada a la de Ángel Cuéllar, el artífice de su llegada a la ciudad amurallada, resultó clave para que aquel grupo se acercara, años después, al fútbol profesional, donde sigue.

No es la primera vez que Jémez se mide con el Lugo, ya en calidad de entrenador. Lo hizo por primera vez en 2012, en la primera de sus dos etapas en el Rayo Vallecano, club con el que se enfrentó a los lucenses cinco años después, en 2019.

Cada vez que el canario puede, deja muestras de un cariño hacia un club donde, reconoce, pasó una etapa "extraordinaria" como jugador. Fue la última de su carrera deportiva, pero no por ello tuvo menos relevancia para un central que se había retirado meses antes, pero al que Ángel Cuéllar terminó convenciendo para un último baile en el Club Deportivo Lugo.

Jémez jugó solo unos meses en el equipo rojiblanco, durante la segunda mitad de la temporada 2005-2006, cuando los lucenses jugaban en Tercera y luchaban por el ascenso a Segunda B. Tras varios partidos jugados, el actual técnico del Ibiza sufrió en diciembre un accidente con un ‘quad’ en A Coruña.

Como consecuencia de aquel suceso, Jémez se rompió la rótula de su rodilla derecha, el cúbito y el radio de su brazo derecho, así como sufrió contusiones en el codo de ese brazo y en una costilla. Por todo ello, acabó tomando la decisión de retirarse del fútbol y de probar suerte en los banquillos, donde acumula ya una trayectoria de 15 años en nueve equipos diferentes.

"Yo ya me había retirado y no tenía pensado volver, pero Cuéllar me ofreció la posibilidad de venir a Lugo y no me arrepiento de haberlo hecho", comentó en una entrevista a este diario en 2014.

Para Jémez, jugar en el Lugo fue una "experiencia muy bonita", en la que dejó amigos como Carlos Mouriz, "con quien hablo de vez en cuando sobre fútbol" y en la que se hizo "un esfuerzo muy importante para ascender" a Segunda B.

Entonces, el actual técnico del Ibiza destacaba la trayectoria del Lugo en Segunda —había ascendido dos temporadas antes con Quique Setién— e, incluso, aventuraba disputar un posible play off de ascenso a Primera en el corto plazo. "El club ha crecido y tendrá la opción clara de dar el paso para intentar ascender a Primera", decía hace ocho años. No se dio, pero sí se cumplió otro vaticinio que expresó años después, cuando deseó que el Lugo se mantuviera "muchos años en Segunda División". De momento, lleva una década sin bajarse del sueño.

El Lugo se mide el domingo a su máximo goleador, Cristian Herrera

El Lugo se enfrentará el domingo con su máximo goleador histórico en Segunda División, Cristian Herrera, que esta temporada ha aportado diez tantos al Ibiza y que, como rojiblanco, anotó un total de 31 en 154 partidos en la categoría de plata.

Mito rojiblanco

Cristian Herrera, que defendió cuatro temporadas la camiseta del Lugo, desde 2017 hasta el pasado verano, es el líder de la tabla de goleadores del equipo lucense en la categoría de plata con un tanto más que Joselu Moreno, quien regresó esta campaña a la plantilla y está lesionado, y con tres de ventaja respecto a Manu Barreiro, que es su principal amenaza en esa batalla.

Mal último año

El delantero canario solo pudo aportar dos goles al Lugo en su último curso como rojiblanco, en la jornada número 22 ante el Tenerife (2-0) y en la 35 ante el Alcorcón (1-3), si bien su participación fue menor que en las anteriores campañas en el equipo, con el que llegó a los dos dígitos en los cursos 2019-20 (12) y la 2018-19 (10).

Despertar en Ibiza

Unos guarismos que podría mejorar con el Ibiza, con el que lleva diez goles en 32 partidos, 22 de ellos como titular, la misma cifra que en su último año en Lugo.