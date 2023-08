Pablo Terroba: "En un futuro quiero decir que mi equipo es campeón de Fórmula 1"

Está de vacaciones, merecidas en una temporada que está encaminada al éxito.

Sí, llevamos una temporada más que ilusionante. Estoy viviendo un sueño. Llevo siete carreras y siete victorias. Esperemos que siga así. Uno cuando empieza en este mundo desea que todo salga bien, pero está superando todas mis expectactivas. El ambiente en el equipo es alucinante, y los domingos, los días de carrera, es un placer formar parte de este equipo.

Viaja con Red Bull, ¿verdad?

Sí, no soy un empleado de Red Bull, soy un empleado de Exxon Mobil, que básicamente lo que hacemos es suministrar a Red Bull la gasolina y el lubricante. Red Bull requiere dos analistas que certifiquen y evalúen que estos productos están bien para usarlos en el coche. En cada circuito tenemos un área designada para nosotros para poner nuestro laboratorio, que es como una estantería con ruedas, donde tenemos una serie de equipos donde analizamos el aceite y la gasolina. Y esto viaja de circuito a circuito. Hoy lo llevan de Bélgica a la sede que está en Milton Keynes, en Inglaterra, y de allí se moverá a Países Bajos de nuevo. Lo metemos en un camión y va por tierra, mar o aire.

"Tengo tres años de contrato. Quiero vivir la experiencia y en tres años ya veré si sigo o no"

¿En qué influye su trabajo en el día a día de un piloto en carrera?

Para la gasolina, cada vez que el coche se llena o se vacía, los mecánicos nos dan una muestra de esa gasolina y tiene que estar dentro de unos límites. Tenemos unos parámetros de la FIA y certificamos que la calidad de la gasolina es óptima para el coche. ¿Por qué la mido después? Porque en cualquier momento del fin de semana un técnico de la FIA nos va a pedir una muestra de la gasolina del coche. Se lo comunicas a ingenieros y mecánicos y con estos análisis que hacemos constantemente, sabemos que esa muestra que vamos a entregar a la FIA está en perfecto estado, y que no vamos a tener ninguna penalización.

¿Y qué hace con los aceites?

Hay tres tipos: el del motor, el de la caja de cambios y el del sistema hidráulico. Los que monitorizamos siempre, antes y después de cada sesión del viernes, sábado y domingo, son los del motor y de la caja de cambios. ¿Por qué? Para determinar si tanto el motor como la caja de cambios funcionan correctamente. En un fin de semana se producen temperaturas extremas, en el caso de Bélgica cayó mucha lluvia y las gotas de agua entran en la caja de cambios o se mezclan con el aceite del motor. En nuestros ensayos determinamos si esta caja de cambios o este motor están sanos o no. Basados en nuestros datos de experiencia le podemos decir al equipo cuál es el motor menos dañado, cuál es el que lleva menos kilómetros, el que tiene mejores valores, y ya luego ellos toman la decisión.

Llega a la Fórmula 1 un poco de casualidad.

Llego a Exxon Mobil en febrero de 2022 y tengo una posición que nada tiene que ver con la Fórmula 1, pero cada dos meses tienes reuniones para hablar de tu desarrollo profesional. Ahí soy muy curioso, pregunto mucho, me informo y descubro esta posición que es Racing Technical Advisor, y se lo comento a mi jefe. Le explico que soy muy fan de la F1, que la empecé a ver con la Alonsomanía que nació en España en 2004 y que me encantaría mezclar mi pasión con mi trabajo. El chico que estaba en ese puesto lo dejó y lo destinaron a Praga, y querían un empleado de la misma unidad que viviera en Praga. En el momento que salió la plaza me contactó mi jefe y aplicó por mí, porque me dijo que tenía un 90 por ciento de opciones de conseguirla porque por la pasión, la experiencia técnica necesaria y los idiomas que manejo (inglés, francés, italiano, español y gallego) tenía muchas probabilidades de conseguirla.

Debuta como analista único en el GP de Mónaco. ¿Cómo fue?

Tienes el gusanillo de cuando haces algo por primera vez. Además veníamos de cuatro carreras ganándolo todo y no quieres estropearlo en tu primera carrera. Tienes esas mariposas en el estómago, como cuando te enamoras, por decirlo de alguna manera. Pero con mucha motivación. Suelo llegar el martes o miércoles al circuito para analizar las cosas y estaba deseando que llegara el domingo.

¿Qué siente al estar tan cerca de un coche de Fórmula 1? Es un prodigio de la ingeniería.

Estoy viviendo un sueño. Vivirlo en primera persona, y ver cómo los mecánicos montan minuciosamente un coche de Fórmula 1 es una de las mayores experiencias que se pueden vivir en la vida.

Pablo Terroba con Fernando Alonso. PABLO TERROBA

Hay varios lucenses en la Fórmula 1. Hay madera en la provincia.

No tenemos miedo. Hay varios españoles y varios lucenses. No tenemos miedo a volar. No hay que tener miedo a irse fuera, descubrir una cultura nueva y un idioma nuevo. Te ayuda a evolucionar a nivel personal. Hice mi primer Erasmus a Francia con 21 años, decidí arriesgar, en los primeros meses me costaba comunicarme, pero estuve un año entero y acabé hablando francés perfectamente. Luego me picó el gusanillo con el inglés y me fui a Irlanda. Después continué mis estudios en Italia, que me dio la oportunidad de vivir seis meses en Finlandia... son pequeños pasos que te ayudan a crecer, a no tener miedo de empezar de cero.

­La Alonsomanía tiene mucho que ver en tu pasión por la Fórmula 1, pero el sueño es hacer campeón a Red Bull.

Sí, me empezó a gustar la Fórmula 1 porque en familia cada domingo, con mis abuelos, tíos y padres, las carreras de Alonso en Renault, pero ahora mismo trabajando y estando dentro mi sueño es ganar el Mundial de constructores con Red Bull. Vamos por muy buen camino. En un futuro quiero decir que soy campeón de Fórmula 1, que mi equipo es campeón de Fórmula 1.

Los aficionados comentan que cada vez hay menos espectáculo.

Entiendo esos comentarios, mis amigos me lo dicen, de que puede llegar a ser un poco aburrido como aficionado, pero como profesional no se aprecia eso. Todos dan el máximo. De hecho hay cada vez más aficionados, no para de crecer en todos los aspectos. No tengo esa percepción de que se esté volviendo aburrido, diría que es al contrario.

¿Conoció a Alonso?

Sí, en Bahrein, los pilotos en los circuitos llevan una vida al milímetro pero me lo encontré en el paddock y le pedí una foto. Fue muy rápido porque no había tiempo para más.

Estudió Ingeniería Química en Santiago y el máster en Italia. ¿Tenía en mente llegar a la Fórmula 1?

Siempre estuve pendiente de los deportes, todo lo que sea juntar mi trabajo con el deporte capta mi atención, pero la ingeniería química no tiene tanta salida. Antes trabajé más a nivel farmacéutico en investigaciones, el tema del deporte no era una realidad. Pero cuando entro en Exxon Mobil y veo lo involucrados que están en el mundo del motor veo que es posible. Y tuve la suerte de que se dieran una serie de casualidades para ser escogido para el puesto.

¿Se ve varios años ahí?

Son tres años de contrato. Lo hablaba con Marc Gené y me decía que lo difícil es entrar, pero una vez estás dentro ya todo depende de ti. Lo he hablado con mi familia y prefiero disfrutar cada día al máximo y en tres años ya veré lo que quiero hacer.