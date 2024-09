Pablo Rubal: "La satisfacción de esta experiencia es mayor si lo haces con tu club"

El primer paso de un jugador que abandonó la escuela rojiblanca para ser una realidad entre los mayores. Pablo Rubal (Lugo, 29-2-2004), quien debutó ante el Sestao River y repitió minutos contra el Barakaldo, lleva desde infantil en el Lugo con la cabeza y la ambición puesta en seguir la senda que otros canteranos abrieron en el pasado. Bajo la batuta de Lolo Escobar, espera que esta temporada sea la primera de muchas con la rojiblanca sobre su piel.

¿Cómo fueron las sensaciones en estos dos partidos?

Estoy muy contento por el debut. Fue muy complicado, porque el Sestao estaba apretando mucho pero supimos mantenernos por delante en el marcador. El otro día fue una pena el resultado, pero seguro que volveremos al camino del trabajo que llevamos hasta ahora.

¿Pasó más nervios de los que esperaba en Las Llanas?

Pasé nervios antes de entrar al campo, pero una vez entras en el césped te olvidas de eso. En Las Llanas tuve más nervios que ante el Barakaldo, incluso lo noté muscularmente, porque casi no podía andar después. Pero luego, una vez empiezas a jugar, solo estás centrado en ganar el partido.

¿Hubo muchas bromas en el vestuario en su debut?

Noo, me dieron todos la enhorabuena. Algunos no sabían que era mi debut y se sorprendieron de ello. Todos estuvieron muy contentos porque hay muy buen ambiente en el equipo.

¿Ardió el móvil de mensajes y llamadas de familia y amigos?

Mis padres van a todos los desplazamientos para verme. A Sestao también fue mi novia. Cuando acabó el partido fui a donde estaban ellos muy emocionado. Luego vi que me había escrito más gente cercana. Se lo agradezco mucho a todos.

Ha quemado casi todas las etapas posibles para llegar al primer equipo ¿Está siendo un camino duro?

Esto es un sueño para mí. Es el sueño de un chaval como Jorge, Leandro (Antonetti) o Castrín antes que yo. No es que sea duro. Obviamente tienes que trabajar, pero es algo que disfrutas. Cada día es un sueño poder entrenar y jugar con el resto de tus compañeros. Hay que meter trabajo, eso está claro, pero eso no quita para que lo disfrutes mucho, como está siendo mi caso.

"Llevo en este club desde infantiles"

¿Debutar en Primera RFEF con el equipo de su ciudad es un plus?

Sí. Es algo que sabe muy muy bien. Llevo en este club desde infantiles. Entonces no lo pensaba tanto, pero con los años sí que vas orientando tu trabajo para que llegue este momento. Una vez que llega es algo indescriptible. La satisfacción de vivir esta experiencia es mucho mayor que si lo haces en cualquier otro equipo.

¿Cuándo empezó a pensar que podría llegar el debut?

El año pasado, al haber hecho toda la pretemporada, cuando fui convocado al final de temporada pensaba que podría debutar, aunque al final no se dio. Este año el cuerpo técnico tuvo confianza en mí y yo se lo agradezco mucho. No me ponía una fecha en concreto para debutar, sino que trabajaba duro todos los días para poder hacerlo, aunque no en un momento en concreto. Quería que hubiera un crecimiento personal y, a partir de ahí, todo iba a llegar.

Lolo Escobar comentó que los canteranos que tiraran la puerta abajo tendrían siempre un hueco en su plantilla, ¿Con él es más sencillo jugar que con otros?

Todo el cuerpo técnico es muy cercano. Hablamos todos los días y tenemos muy buen rollo. Es cierto que nos ha dado muchas facilidades en ese sentido y le estoy muy agradecido por ello.

El reto ahora será quedarse en el primer equipo...

Claro. Una vez que estás ahí quieres seguir. No sé sí será más complicado o no, pero yo voy a seguir trabajando para poder crecer como persona y jugador y aportar al primer equipo.

"Castrín nos vino a ver el otro día contra el Barakaldo y estuve hablando con él"

¿Castrín o Antonetti son el ejemplo de que un canterano puede ser importante en el Lugo?

Si tienes a gente que lo ha hecho antes que tú te vas a fijar en ellos. Si luego los conoces personalmente pues lo haces aún mucho más. Fueron un ejemplo clarísimo. El año pasado fueron jugadores importantísimos y dieron un nivel enorme. Todos los canteranos nos fijamos en los dos.

¿Tienen contacto con ellos y le piden consejos?

El año pasado, que nos veíamos más, sí que hablábamos con más frecuencia y les pedíamos consejos. Castrín nos vino a ver el otro día contra el Barakaldo y estuve hablando un rato con él. Aunque no estén aquí, sé que son personas cercanas y que si en algún momento los necesito estarán ahí y viceversa.

¿Hay mucha diferencia entre el Polvorín y el primer equipo?

Son dos categorías de salto y eso se nota. Eso no quita que en el filial las cosa se estén haciendo muy bien y con un cuerpo técnico muy serio. A pesar del salto, los chavales del filial estamos trabajando día a día para que nos llegue la oportunidad de entrenar con el primer equipo y poder ser uno más. A partir de ahí tratamos de intentar jugar.

"Lolo Escobar nos trata como a uno más"

¿Qué le está pidiendo Lolo Escobar?

El día de Sestao me pidió que incomodase lo más posible su salida de balón, porque nos estaban amenazando mucho con sus golpeos en largo. Luego, a partir de ahí, que intentara ganar segundas jugadas y ser un poco la referencia en el juego en largo. El otro día me pidió que le diera continuidad al juego, porque nos estaba faltando un poco. En el día a día nos trata como a uno más.

¿Esta jugando en la misma posición que en las categorías inferiores o tiene un rol diferente en el primer equipo?

El año pasado en el filial vengo de jugar en todas las posiciones. A mí me gusta jugar en el medio. Estoy acostumbrado a jugar con otro mediocentro a mi lado, pero no creo que esté más adelantado. El año pasado, con Dani Galán, acabé jugando de mediapunta, así que estoy más o menos en la misma posición. También soy capaz de jugar de 'ocho' y en todas las posiciones en el medio.

¿Cómo es la relación con los jugadores del primer equipo?

Hay muy buen ambiente en el equipo. Este también es un grupo joven y por eso quizás no nos caen muchos vaciles. Hay muy buen ambiente con todos. Los más veteranos también tienen muy buen rollo con nosotros. Tratan de dirigirnos más desde su veteranía, pero siempre desde un gran ambiente.

¿Tener una plantilla joven es algo más adaptable al fútbol físico actual?

Lolo nos pide tener clama con el balón y, a partir de ahí, crecer y llegar a área contraria. En el aspecto físico nos dice que estamos muy bien preparados y que lo demostremos en todos los partidos.

“Creo que la cantera está preparada para responder”

¿Este es el mejor momento para la cantera del Lugo?

Si un club tiene una cantera es para explotarla. Ahora la situación económica, con el descenso de hace dos años, hace que tengas que tirar más de la cantera. También, con la preparación que le está dando la directiva y los cuerpos técnicos a la cantera, creo que la cantera está preparada para responder. Esto está pasando así y ahí están los casos recientes de Antonetti y de Castrín.

La apuesta por la cantera es una realidad en el Celta en Primera División y comienza a serlo en el Deportivo en Segunda, ¿Debe dar ese paso también el Lugo?

La categoría es muy exigente y tienes que hacer lo que mejor sea para el equipo. El entrenador luego tendrá la decisión personal de tirar más de la cantera o no. Pero ahora mismo nos están dando la oportunidad y tratamos de aprovecharla al máximo.

¿Qué canteranos pueden seguir sus pasos y debutar?

Damián Noya, que también está en dinámica del primer equipo, es un central de muchísima calidad y que aún no debutó. También gente del filial, como comentó el otro día Rubén Arce (secretario técnico), como Alberto Freire, que es un lateral potentísimo; Lansade, que es un gran mediapunta... Hay mucha gente en el filial que está trabajando bien y que veremos cuándo pueda tener una oportunidad.

¿A este Lugo le falta dar un paso adelante en lo ofensivo para rendir a toda máquina?

Puede ser. Siempre nos fijamos en portería a cero y, a partir de ahí, crecer con balón. Es cierto que solo hemos metido un gol, pero yo tengo la seguridad que trabajaremos en ese aspecto para acabar con una buena cifra de goles esta temporada.

¿Dónde ve al Lugo esta campaña?

Este equipo, al ser tan joven, tiene mucho crecimiento. A partir de ahí debe aprovechar cada partido al máximo. Eso determinará dónde vamos a acabar, pero creo que se pueden hacer cosas buenas este año.

¿Cómo enfocan el partido de la Real Sociedad B en Zubieta?

Creo que somos un equipo que le puede meter el diente a cualquiera. Estamos preparados para competir con cualquier equipo y así lo vamos a afrontar.