Pablo Lolaso: "El único equipo de Galicia que me cae bien es el Breogán"

Pablo Lolaso es una de las cuentas parodia más famosas de España y sin lugar a dudas del mundo del baloncesto. Madridista acérrimo y fan de Pablo Laso, ha regalado momentos de diversión a todo aquel que emplea Twitter habitualmente. Muchos breoganistas entre sus más de 100.000 seguidores, Pablo Lolaso siempre ha mostrado cierta simpatía hacia Breogán.

¿Por qué Pablo Lolaso? ¿Y por qué no?

Dios, he tardado una pregunta en contagiarme de galleguismo. Pablo Lolaso nace como respuesta a una situación inexplicable en la sección de baloncesto del Real Madrid. Una racha eterna de malos resultados, mal juego y mala imagen provocan el nacimiento de Pablo Lolaso hace ya siete años. Pablo Lolaso se aprovecha de esa situación para captar adeptos entre los desencantados. Digamos que Pablo Lolaso es el Vox del baloncesto.

¿Hemos visto al mejor Madrid de todos los tiempos o hay algún otro que te parezca mejor?

Hemos visto al mejor Madrid que hayamos podido ver los nacidos más acá de los 80. Del Madrid inexpugnable de Ferrándiz se hablan maravillas, y seguramente fuera maravilloso, pero es indiscutible que el contexto en España y Europa era distinto.

¿Es el fan número 1 de Doncic? Últimamente le atiza a todos los que decían que no llegaría lejos.

No soy el número 1 porque acostumbro a ser escéptico con los jugadores que explotan desde la cantera. Ha habido tantos casos de chavales que han sufrido el salto a profesionales que nunca me terminé de fiar. Pero ya con 17 años era obvio que Luka era especial. ¡Y atizo a los que hace tan solo unos meses se atrevían a ponerlo en duda!

¿En las redes sociales se siente más querido u odiado?

Querido por unos, odiado por otros. Pero los que me odian se tiran meses en la cueva y solo salen en momentos muy puntuales, así que no los sufro apenas.

Háblenos de cierto exjugador de Breo que se te ofreció al Real Madrid...

Me da cierta lástima, así que prefiero no nombrarlo. El pobre se pensaba que yo era Pablo Laso y quería ir hacer la pretemporada a Valdebebas. Siempre nos quedará la duda de saber qué habría sido de su carrera de haberse llevado a cabo.

En diferentes ocasiones ha mostrado cierta simpatía por el Breogán. ¿De donde le viene?

No sé muy bien porqué me cae bien el Breogán, solo sé que me caen fatal el resto de equipos de Galicia. FORZA BREO.

¿Le ha invitado Siro a Sarria ya?

Invitar y Siro (López) en la misma frase expresión es un ejemplo claro de oxímoron.

Que no era el Obra, que era el Ourense. A mí qué más me da, si yo soy del del BREO, hijos de puta. A la LEB. — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 14 de xuño de 2015

Hubo un día en que se intercambiaron las cuentas con el Pablo Laso auténtico. ¿Cómo fue aquello?

Fue un reto que le lancé a Pablo Laso a través de Twitter, que si ganábamos la Liga nos intercambiábamos las cuentas. Y finalmente ganamos la Liga, se pusieron en contacto conmigo y lo hicimos. Creo que eso marcó un punto de inflexión muy importante. Un parodiado dando su beneplácito a su parodia. No creo que haya sucedido muchas más veces.

¿Qué es lo más hilarante que le ha ocurrido en este mundo virtual?

Soy una persona tremendamente olvidadiza y no sabría decirte ahora. Cuando en ‘Colgados del Aro’ jugamos a ‘verdad o mentira’ siempre pienso en lo vacía que está mi vida. Pero no, es que se me olvidan las cosas. Hilarante no, pero histórico fue cuando Nikola Mirotic posó en el Barclays Center de Brooklyn con mi camiseta de ‘Era campo atrás’.

La afición de Breogán es de las que más participan en las redes sociales, especialmente Twitter. ¿Tiene algo especial para todos ellos y ver si entre Lolaso y ellos reventamos las estadísticas?

Que se metan con Murcia, eso siempre abre puertas.

BREO HIJOS DE PUTA. ME HABÉIS VENDIDO — Pablo Lolaso (@PabloLolaso) 30 de xaneiro de 2015

¿Prefiere un Café Candelas o una Estrella Galicia? ¿Con quién le gustaría tomarte uno?

No he probado nunca un Café Candelas. Sin embargo, Estrella de Galicia suelo tener un palé o dos en casa. Me gustaría tomarme un café con Carnicero y una Estrella de Galicia con Llull.

¿Conoce Lugo o Galicia?

Mi único contacto con Galicia fue hace dos veranos, cuando me dispuse a hacer el Camino de Santiago con tan mala suerte que me lesioné antes de llegar a Miraz. Fue una tendinitis brutal en el tendón de Aquiles que pudo acabar en fractura. Toda la vida haciendo deporte y voy a lesionarme por primera vez... andando. Algún día volveré a terminar lo que dejé a medias.

¿Un vaticinio para este Cafés Candelas Breogán-Real Madrid?

El Madrid jugará al tran tran 36 minutos y al final Llull ganará el partido.

Si el Breogán tiene una rivalidad fuerte en ACB, es con el Obradoiro. ¿Qué le parece?

¿Quiénes son esos?