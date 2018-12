Pablo Lolaso, ¿talismán del Breogán?

Pablo Lolaso, conocido tuitero seguidor del Real Madrid, concedió una entrevista a este mismo medio en la que vaticinó que "el Madrid" jugaría "al tran tran 36 minutos y al final Llull ganará el partido".

Tanta entrevista y tantos elogios en @elprogreso_Lugo al Breogán, Y NOS GAFAS! — AldoF1 (@aldoF1_) 16 de decembro de 2018

Su pronóstico no solo no se cumplió, sino que el Breogán culminó una victoria histórica en el Pazo. Esta cuenta parodia del técnico blanco Pablo Laso, fue acusada de gafar al Real Madrid con sus palabras. No obstante, desde Lugo preferimos verlo como una especie de talismán del equipo celeste.

Al fin y al cabo, como el propio Lolaso reconoce, en su corazón también hay sitio para el Breogán. Puede que incluso todo fuera una estrategia para "salvar al soldado Breo".