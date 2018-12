El entrenador del Real Madrid Baloncesto, Pablo Laso, comentó este domingo, preguntado por el efecto que puede tener la derrota sufrida en la cancha del Cafés Candelas Breogán, que "mañana es otro día y el miércoles hay otro partido". "Las derrotas siempre condicionan el ánimo", razonó Laso, que no ha considerado que su equipo deba hundirse por resultados como el de este domingo ni tampoco "venirse arriba" en otras ocasiones como la reciente victoria frente al Barça Lassa.

El técnico madridista se posicionó así con miras a una larga semana para su plantilla, que deberá afrontar tres encuentros más en los próximos siete días a pesar de contar con alguna que otra baja entre sus jugadores.

El entrenador del Madrid se ha alegrado de que, por suerte, no haya "ninguna lesión de larga duración" y, sobre la recuperación de Ognjen Kuzmic, que este domingo tan solo disputó los últimos segundos del partido, afirmó: "No podemos ir forzando situaciones hasta que los jugadores no estén bien".

Acerca del partido de este domingo por la tarde, Laso concedió el mérito de la victoria a un Breogán que ha visto "superior" por jugar con más intensidad que su equipo. "Cada balón suelto prácticamente era suyo", ha afirmado, antes de asegurar que no le ha sorprendido el nivel mostrado por el conjunto gallego, que se halla en la parte baja de la clasificación de la Liga Endesa.

"No hemos estado bien", ha resumido, sin obviar su descontento con el rendimiento de su equipo, al que cree que castigó "el acierto" de su rival especialmente durante el primer tiempo en el que no supieron defender correctamente.