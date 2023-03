Oviedo despide al exjugador del CD Lugo Pelayo Novo

La iglesia de San Francisco de Asís, en Oviedo, acogió este jueves por la tarde el funeral por la memoria del exjugador del Real Oviedo y del Club Deportivo Lugo, entre otros equipos, Pelayo Novo, fallecido el pasado martes.

Muchos amigos y compañeros arroparon a la familia en una despedida cargada de emoción donde no faltaron adjetivos para elogiar la figura del fallecido el pasado martes al ser arrolado por el tren en una ceremonia oficiada por Pedro Fernández, párroco en Puerto de Vega y primo del difunto. Nadie mejor que él para glosar a una persona que destacaba por la "humildad y la sencillez". En este sentido, el párroco añadió durante la liturgia que "es difícil hablar con el corazón roto".

El mundo del fútbol llora la muerte del ex del CD Lugo Pelayo Novo"

"Todo el mundo que lo conoció habla maravillas de él", coincidieron varios de los presentes antes de arrancar los actos religiosos. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, representó a la Corporación junto a los ediles Mario Arias y José Ramón Prado. No faltaron tampoco miembros destacados del Real Oviedo como César Martín o Carlos Muñoz. También asistieron jugadores de la primera plantilla como Jimmy, Javi Mier o Tomeu Nadal, que coincidió con Pelayo Novo en el Albacete.

En el club manchego también compartió vestuario con otro exoviedista como Néstor Susaeta, actual director deportivo del Rayo Majadahonda. José Ramón Cueto Lobos, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, también acudió a la ceremonia.

La muerte del exfutbolista ha supuesto una conmoción en el mundo del fútbol y, sobre todo, en el seno de los equipos en los que militó el asturiano –Oviedo, Elche, Córdoba, Lugo y Albacete–.

Homenaje en el Tartiere

Por ello, los actos de homenaje a Pelayo continuaron a lo largo de la tarde y se desplazaron al estadio del Oviedo, el Carlos Tartiere, club en el que se formó y en el que militó entre los años 2007 y 2012.

Allí, en un acto privado que tuvo lugar casi dos horas después del funeral, los capitanes del Real Oviedo, el Real Oviedo Femenino y el Real Oviedo Genuine depositaron una camiseta con su nombre y su número, además de un ramo de flores en el asiento que tenía Pelayo Novo en la grada.

El mensaje de su pareja

Iciar, la mujer de Pelayo Novo, con quien contrajo matrimonio hace unos meses, dejó este jueves un bonito mensaje. "Vuela alto pequeño. Let it be (Déjalo estar)", escribió, acompañando el texto con fotos de su boda.