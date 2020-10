ElLa plantilla del Outeiro de Rei de fútbol sala (antes Santa Isabel) de esta temporada. EP, que este año compite en el grupo 8 de Tercera División nacional, se ha unido a equipos como Baíña, Vila de Cee, Unión GR9 y Los Tres Cuñados -este de Segunda B- en la decisión de no participar esta temporada por la difícil situación epidemiológica que atraviesa estas semanas el país y ante la posibilidad de que el Gobierno acabe decretando un segundo estado de alarma que paralice toda actividad no esencial.

Los cinco clubes se exponen a una sanción administrativa y económica pero entienden que las circunstancias sanitarias obligan a detener el arranque de la competición, previsto para dentro de cuatro semanas aunque inicialmente fijado para el pasado fin de semana.

Tanto Baíña, Vila de Cee, Unión GR9 y el Outeiro de Rei FS –fusionado este verano con el Santa Isabel, nombre por el que es conocido en la competición– se han reunido de manera telemática en los últimos días y ya han mantenido contactos directos con la Federación Gallega de Fútbol y la Xunta, aunque de momento sin avances significativos.

El máximo responsable del fútbol sala en el Outeiro de Rei es Pablo Illán, presidente del Santa Isabel hasta que su club se fusionó con el Outeiro "por cuestións administrativas". Según el directivo, sobre el club pesa ahora una amenaza de descenso administrativo "á categoría máis baixa de todas, ligas locais ou provinciais, ademais da imposibilidade de ascender en dous ou tres anos".

Fue él quien hace semanas, y tras comprobar que la mayoría de los clubes del grupo 8 estaban en la misma sintonía, decidió enviar un texto conjunto en el que indicaron a la Federación Gallega que no se daban las condiciones sanitarias para arrancar la temporada. Después de una primera reunión, 18 equipos cambiaron de idea y solo Vila de Cee, Baíña, Unión GR9 y Outeiro de Rei se agarraron al acuerdo inicial.

Desde entonces, son varias las reuniones que han mantenido estos cinco clubes con la Federación Gallega y con la Xunta. "Hai 15 días tivemos unha reunión co presidente da federación (Rafael Louzán), o máximo responsable de fútbol sala da FGF (Pablo Prieto) e o secretario (Diego Batalla) e lles dixemos que témolo moi pensado, que non vamos competir así".

Precisamente, el DXT Campeón recoge unas declaraciones de Pablo Prieto en las que asegura que no han recibido "confirmación oficial" de estos clubes de su no-inscripción en la Liga. "Pablo Prieto non pode dicir que non sabe nada porque estivo presente nas reunións", matiza Illán, aunque sí reconoce que todavía no han enviado ningún documento precisamente para no exponerse a una sanción.

Para Illán, la única solución a corto plazo es aplazar el inicio la competición hasta el mes de enero de 2021. "O noso slogan é Esperar e Valorar. E extendémolo a todas as categorías do clube, tanto de fútbol como de fútbol sala. A xente ten que ter un poco máis de sentidiño. Temos claro que se non mellora a situación, que non parece, non se pode xogar", finaliza.