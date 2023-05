Marta Ouro y su yegua 'Fiona' despuntan en varias pruebas

La lucense Marta Ouro ha completado un mes de mayo extraordinario que confirma su progresión en los concursos hípicos de salto. La joven, de 18 años de edad, se hizo con la primera plaza en el concurso de saltos de Equigal, en Lugo, en la categoría de 1,10 metros, y repitió éxito el pasado fin de semana en Arteixo, en el Hípica Los Porches, en la segunda vez que competía en esta exigente altura. "Estaba muy complicado, éramos más de 30 participantes y tanto Fiona –su yegua– como yo fuimos las que mejor lo hicimos con un tiempo de 49,09 segundos", asegura orgullosa la lucense.

Ouro y Fiona fueron las más rápidas entre los participantes que no sufrieron penalizaciones a lo largo del concurso. La amazona lo explica: "Los jinetes tenemos que hacer cero puntos, porque cuantos más tengamos, más penaliza. Si un caballo tira una barra, son cuatro puntos. Si rechaza un salto, son cuatro puntos". Ella no sufrió ninguna penalización y, además, fue la más rápida en completar los saltos y el recorrido. "Fiona me permite correr, que es lo que me gusta. Yo tenía el objetivo de hacer cero puntos, pero la sorpresa llegó cuando vi que quedamos primeras. Fiona es una yegua ganadora, casi siempre responde bien y me lo pone muy fácil", añade.

Gallego

Los resultados alcanzados en las dos pruebas disputadas en este mes de mayo dan derecho a Marta Ouro a participar en el Campeonato Gallego y en la Copa Gallega de saltos, que se celebrarán en el Hípica Los Porches de Arteixo a lo largo del próximo mes de julio. "Me estoy preparando para ello y competiré gracias a que conseguí los resultados que exigían tanto en el Equigal como en Arteixo", asegura.

No lo tendrá fácil. En el Gallego competirá contra los mejores de toda Galicia, pero la trayectoria de Marta Ouro invita, sin duda, al optimismo. Tras el campeonato autonómico, el objetivo de la amazona es dar el salto a los concursos nacionales y, por qué no, probar suerte en Portugal.

Una vida dedicada a los caballos

Además de competir en concursos de saltos, Marta Ouro se dedica a dar clases de iniciación y de saltos en la Hípica Lucus Terra de Lugo. "Tengo varios grupos que están saltando bastante bien y ya están en esa especialización", explica.



Fiona y Bellísimo

Además de Fiona, una yegua de doce años, Ouro monta todas las mañanas a Bellísimo, un potro de cuatro años "que me da más trabajo que Fiona, pero al que estoy domando yo misma para introducir en el mundo de la competición".



Desde los cinco años

Ouro empezó con cinco años, y pasó de un pony a un caballo regalado por sus abuelos.