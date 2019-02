La selección española sub-17 reclama a Jorge Quelle

La cantera del Pescados Rubén ya tiene otra gran joya en ciernes. Tras Iago Míguez, Hélder, Renato, Pitero y Nito, el siguiente en la cadena bien puede ser Jorge Quelle, un zurdo del equipo cadete que acaba de ser llamado por la selección española sub-17 para una concentración y dos partidos frente a la selección de Portugal. La brillante actuación del joven burelés con la selección gallega, tanto en la fase previa como en la fase final no pasó desapercibida para el seleccionador español, que le ha incluido en la lista que se reunirá en Mallorca entre el 24 y el 28 de este mes.

El jugador recibió la noticia entre "sorprendido e ilusionado", ya que no esperaba figurar entre los elegidos, aún siendo consciente del buen nivel de la selección gallega. "En Madrid saiume un bo partido, pero para nada pensaba que podía chamarme a selección española", aseguró Jorge, que cuenta cómo muchos amigos suyos se enteraron antes que él. "Saín do instituto e cando vin tantas mensaxes de felicitación no móbil supuxen que algo pasaba. A verdade é que foi unha noticia moi feliz", aseguró.

A chamada foi unha mistura de sorpresa e alegría, agora quero disfrutar da experiencia sen ningunha presión

El hábil zurdo asegura que se tomará esta convocatoria como una oportunidad para aprender y disfrutar, sabiendo que hay mucho que ganar y poco que perder. «Quero disfrutar a tope dunha experiencia tan ilusionante; lóxicamente intentarei facelo o mellor posible, pero sen ningunha presión, sabendo que se non me chaman outra vez non pasa nada, que non todo o mundo ten esta oportunidade», explicó.

Quelle será uno de los dos jugadores gallegos que acudirán a la cita, aunque no se sentirá extraño en la convocatoria. "A verdade é que coñezo a algún máis de enfrontarme a el, tamén a algún xuvenil de primeiro ano, non será un problema", señaló.

GALICIA SUB-19. El ala-cierre burelés fue el único jugador mariñano que participó el pasado fin de semana en el campeonato de España de selecciones autonómicas formando parte del combinado gallego. Tras dominar con claridad la primera fase, Galicia alcanzó la fase final, cayendo en las semifinales ante Castilla La Mancha, por 5-8. Jorge Quelle anotó los dos primeros goles de la escuadra irmandiña, que siempre fue a remolque en el marcador, aunque tuvo opciones hasta el tramo final. "Penso que o resultado foi bastante amplo para o que se viu na pista, tal vez acusamos certo nerviosismo nalgún momento do partido, sobre todo ao ir case sempre por detrás. Chegamos ao descanso con 4-2 en contra, pero fomos quenes de empatar. Aí chegou o quinto gol, que nos fixo dano, que penso que foi con bastante sorte e despois xa foi máis complicado", señaló el joven.

O primeiro equipo aínda queda moi lonxe, pero o feito de que cheguen canteiráns arriba é un impulso para nós

Quelle da por buena la participación de Galicia en el Nacional, sobre todo porque el objetivo era meterse entre los 4 primeros. "A fase inicial foi moi boa, gañando tódolos encontros con moita solvencia. Quédanos a mágoa da semifinal porque penso que se pasáramos a Castela La Mancha teríamos moitas opcións de gañar o título", señaló el jugador, refiriéndose al 9-4 conseguido por el que fue su rival en la final frente a Región de Murcia.

Pese a que Quelle alterna participaciones con el equipo cadete y el juvenil de División de Honor, todavía ve muy lejos la llamada del primer equipo del Pescados Rubén. "É algo que non me planteo aínda, penso que queda lonxe, teño moitas etapas que queimar, aínda que lóxicamente é algo que ilusiona de cara ao futuro", explicó el jugador, que ve como la apuesta por la cantera en el club naranja está siendo importante. "Aí están Hélder, Renato, Pitero ou Nito, penso que o feito de que eles cheguen serve como empuxe para seguir traballando aos que vimos por detrás", señaló.