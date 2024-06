Óscar Viana: "La salvación del Breogán ha sido una labor de todos durante todo el año"

El ourensano Óscar Viana arribó al Río Breogán avalado por una exitosa trayectoria como preparador físico —casi 10 años en dos etapas en el Hockey Liceo, 6 en el Obradoiro y otros 9 en la selección española de baloncesto U-20— y se marcha recibiendo los elogios y el cariño del consejo de administración, empleados y resto del staff técnico del club celeste.

¿Qué motivos le han llevado a abandonar el Breogán?

Tengo dos centros de entrenamiento personal y fisioterapia en A Coruña que tengo que atender. Esta temporada entre viajes, competición europea... todo se hizo un poco largo y complicado al tener que coordinar trabajo, club y familia; tuve que priorizar.

¿Cómo valora su experiencia?

Muy buena. Es un club histórico dentro del baloncesto español. El trato por parte de todo el mundo —consejo de administración, cuerpo técnico...— realmente fue muy bueno ya desde el principio, donde me dispensaron una gran acogida. La respuesta de todo el mundo cuando las cosas iban mal, que es cuando se ve la gente que está a tu lado, fue excelente y creo que entre todos pudimos crear un grupo de amigos que pienso que al final fue lo que salvó la situación.

Hubo varios momentos a lo largo de este curso que realmente debieron de resultar difíciles, ¿no?

Hubo muchos cambios y circunstancias extrañas que posiblemente no se vuelvan dar en muchas temporadas dentro del mismo club. Las lesiones hay que ir una por una viendo cómo ocurrieron; muchas veces son muy complicadas de evitar, como fue el caso de Toni Nakic. En una acumulación de viajes, partidos, entrenamientos... un club con una plantilla corta hay circunstancias difíciles de controlar.

Recibió algunas críticas en las redes sociales en el primer tercio de temporada, ¿le afectaron?

La verdad es que no sigo las redes sociales y en todo caso las opiniones que valoro son las de la gente que está conmigo , la que realmente quiere ayudar, quiere sumar y que mejoremos. Al final las críticas en las redes, escondidas tras perfiles anónimos en muchos casos, lo que hacen es perder el tiempo y no tienen ni mucho recorrido ni importancia.

¿Cree que hay causa-efecto entre lo bien que acabó el equipo físicamente en el tramo definitivo de la competición y los buenos resultados?

Hicimos un trabajo muy grande desde Navidad en adelante para preparar los que se nos venía, que es lo habitual en un club como el Breogán, con un presupuesto de mitad de la tabla hacia abajo: tener a los jugadores preparados para que se puedan enfrentar a situaciones adversas, como es perder tres o cuatro partidos seguidos. Es fundamental que los jugadores no bajen los brazos, que sigan peleando, que continúen entrenando y sobre todo que estén unidos. El nivel de condición física yo creo que mantuvimos más o menos un nivel similar desde el principio al final, pero en la última parte quizá tuvimos más jugadores disponibles y es ahí donde puede estar la diferencia.

¿Pero influyó en la permanencia?

La salvación ha sido una labor de todo el año tanto de los entrenadores como del preparador físico como de la tranquilidad que nos ha transmitido el consejo de administración. No solo es una variable física. Al igual que cuando perdíamos, no creo que fuese una cuestión de una decisión táctica o un problemas físicos, cuando ganamos fue un premio para todos.

¿Cuál fue a nivel personal su mejor momento de la temporada?

En cuanto a emociones quizá el último partido en casa,ante el Andorra , cuando certificamos la permanencia. En cuanto a nivel de juego, el último tramo de la temporada, donde hubo tantas vivencias y tanta unión dentro del grupo que quedarme con un momento solo es complicado. Aparte de compañeros de trabajo yo me llevo muchos amigos de Lugo este año, tanto técnicos como jugadores.

¿Y el peor?

Cuando llegué a un sitio nuevo en pretemporada y el jueves previo a empezar me operan porque me rompo un tendón de un brazo. Pedí el alta voluntaria en el hospital y el domingo ya estaba trabajando. Esa primera semana de la pretemporada no podía prácticamente hacer nada; estaba todavía recuperándome.

¿Cómo era el estado de forma de Dimitrios Agravanis cuando llegó?

Venía con una osteopatía de pubis y arrastraba problemas desde el verano; era complicado que hiciese dos o tres entrenamientos seguidos e intentamos por todos los medios que mejorase. Cómo vienen los jugadores al final también marca un poco las apuestas del club; es complicado que un jugador del nivel de Agravanis venga a un club de ACB de mitad de la tabla para abajo o con un presupuesto muy bajo. Los jugadores también apuestan, igual que hace el club, y a veces sal e bien y a veces sale mal.

¿Y el de Conner Frankamp?

Si quieres traer un jugador que había sido top en la Liga pocos años atrás al final te tienes que fiar muchas veces de lo que cuentan los agentes, de los propios jugadores. En ambos casos necesitábamos un tiempo que no había por las urgencias: metidos en dos competiciones, con tantos viajes, derrotas, etc. Ahí es quizá cuando se magnifica todo. Con tiempo por delante tanto Agravanis como Conner podrían estar jugando y dando buen nivel, pero hay que entender la coyuntura en ese momento.

El caso de Mouhamet Diouf fue diferente, ¿no es cierto?

A medida que fue avanzando la temporada y aumentando el trabajo, él empieza a quejarse y son circunstancias que tampoco se pueden prever. Su lesión es casi crónica, no es por exceso ni por poco trabajo, sino por una circunstancia de su propio cuerpo, que tiene esa morfología y acaba protestando. Se había planeado un tratamiento conservador y al final decidieron optar por la cirugía y se respetó esa decisión, claro.

¿Quién le parece el mayor portento físico de todos los jugadores con los que trabajó en el Breogán?

Depende, porque el físico al final son muchas cualidades. En cuanto a explosividad o velocidad quizá Sergi García; en cuanto a capacidad de tolerar esfuerzos, Sergi Quintela o Stefan Momirov. No hay alguien que digas que puede jugar los 40 minutos seguidos y dar el 100% durante todo el tiempo. El baloncesto moderno tampoco se trata de eso y todos tienen muy buenas características y condiciones para explotarles.

Su trabajo fue alabado por todos. ¿Qué le diría a todo el breoganismo para despedirse?

(Se ríe) Soy consciente de que realmente querían que me quedase, pues así me lo transmitió Tito y otros miembros del consejo de administración, el entrenador e incluso algunos de sus ayudantes. Soy conocedor también que el club estaba dispuesto a hacer un esfuerzo importante porque yo siguiese pero es complicado y tuve que priorizar, como he dicho.

Y entoces...

Quiero darles mi agradecimiento total y absoluto y decirles que pueden contar conmigo para temas puntuales lo que necesiten, lo que ya le he transmitido personalmente a Tito y al consejo. Agradecimiento por la oportunidad que me han dado, por el aprendizaje en esta temporada con todas las circunstancias que hemos tenido y sobre todo por el cariño que me han transmitido al final buscando un punto de encuentro para que yo continuase.