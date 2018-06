Óscar Pereiro y Haimar Zubeldia atienden a decenas de aficionados en Lugo

Lugo recibió este jueves con los brazos abiertos a dos leyendas del ciclismo español. Óscar Pereiro y Haimar Zubeldia fueron los protagonistas de un acto organizado por Mybike, la tienda especializada ubicada en la Ronda das Fontiñas, y a la que acudieron decenas de personas para saludar, hacerse fotos e intercambiar opiniones con dos de los más grandes que ha dado la bicicleta nacional en los últimos tiempos.

"Acabamos aquí una etapa de la Vuelta a España 2006, que he comprobado al venir hacia aquí que la ciudad está completamente diferente. He venido a ver ralis de tierra en los años 90, vine como periodista a la Vuelta en 2016, el primer rali en el que competí fue el San Froilán y también he venido de fiesta muchas veces. Tengo una relación muy bonita con esta ciudad", explicó Pereiro, que reconoció sentirse "impresionado" por las instalaciones de Mybike y afirmó que es un "lujo" y un "orgullo" que la capital lucense cuente con una tienda "que está a la altura de las mejores".

El ganador del Tour de 2006 aseguró estar muy "contento" por el buen recibimiento de la gente: "Lo disfrutas más que cuando compites. No es que estuvieras molesto, pero sabías que estabas quitando horas de descanso. Ahora lo haces con más placer, cuando cumples años es como una sesión de baño y masaje ver que la gente, a pesar de que pasa el tiempo, se acuerda de tu trabajo y de tus gestas".

Haimar Zubeldia, por su parte, también recordaba la etapa de 2016: "Me acuerdo muy bien de esa etapa porque terminamos en paralelo a la muralla, además hubo una caída y recuerdo el día perfectamente", explicó el exciclista vasco.