Óscar Burrieza: "Landaluce tenía una derecha algo inestable y ahora es su mejor golpe"

EL ENTRENADOR lucense, encargado de moldear a una de las grandes joyas del panorama tenístico nacional, aprovecha para hablar de la actualidad del tenis y del fenómeno Carlos Alcaraz.

Martín Landaluce se acaba de proclamar campeón del Abierto de EE.UU. júnior. ¿Es la confirmación de dos años de duro trabajo?

Es el colofón a un año en categoría júnior impresionante, aunque es de categoría cadete todavía. Llevo dos años con él, el primer torneo de circuito internacional júnior lo jugamos en septiembre de 2020, y se cierra ahora con este título del Open de EE.UU. que, en el caso que Wimbledon hubiera dado puntos, que no lo hizo por el tema de los rusos, Martín sería ahora número 1 del mundo y sería todo perfecto. Ahora está de número 3, pero se termina esta etapa y empezamos otra. Súper feliz porque han sido dos años de muchos entrenamientos, viajes y torneos, y acabarlo así es una alegría inmensa.

¿Cómo fue el torneo?

Todos los torneos tienen momentos difíciles. En el primer partido tuvo seis bolas de sets en contra, empezó 5-2 abajo, estuvo un poquito nervioso y lo acabó sacando bien, pero fue el primer aviso de que no iba a ser una semana fácil. En cuartos de final tuvo otro partido duro que ganó 7-5 en el tercer set, estuvo 3-1 abajo en el último set y con pelota de 4-1 y ahí supo sacar su mejor versión. En semifinales contra el número 1 del mundo y la final contra el número 2, en tres sets y contra el que nos habíamos enfrentado ya en Wimbledon. Ha sido una semana difícil, con primeros días con más nervios y, para complicarlo, el día antes de la final en el partido de dobles aparecieron unas molestias en la zona de la cadera que al llegar a España hemos comprobado que tiene una pequeñita rotura de fibras. Jugó la final con ese problema, se tuvo que tomar un antinflamatorio para competir. A nivel físico ha sido una semana complicada. Un Grand Slam genera más nervios, venía haciéndolo bien, ya había expectativas al alcanzar el número 5, y eso provoca que sea una semana difícil, pero con su capacidad lo ha ido sacando día a día.

Mentalmente es un chico muy fuerte.

Para la edad que tiene es muy maduro, en la pista es muy fuerte mentalmente. Le afectan poco los días malos, cuando en los partidos se despista o el rival juega mejor se recupera bien de esas situaciones, mantiene la calma, aprovecha los cambios de lado y de set para reflexionar sobre lo que está pasando y dar respuesta a los problemas que surgen. La final fue una muestra, perdió el segundo set y el tercero jugó súper bien y lo ganó fácil. Es joven, tiene que aprender muchas cosas, seguirá mejorando pero para la edad que tiene es muy fuerte mentalmente, es un aspecto que ha trabajado siempre bien con su familia, con sus entrenadores y su psicóloga, que trabaja con ella desde que es un niño. Y sobre todo su talento, que le permite gestionar muy bien momentos que para otros son complicados.

Físicamente es un portento y todavía tiene 16 años. ¿Va a crecer un poco más?

Lleva unos meses sin crecer. Creció mucho hace un año, ahora se ha parado un poco ese crecimiento. Lo ha aprovechado para ponerse más fuerte y compensar el crecimiento. Ha mejorado mucho en ese aspecto en el último año. Tiene muy buena planta pero hay margen de mejora. Es un aspecto importante para el futuro. Va a empezar a jugar circuito profesional se va a encontrar con gente más preparada. En esta temporada va a trabajar más el físico para estar listo.

¿Ha tenido problemas de coordinación cuando pegó ese estirón que comenta?

En ese aspecto más que un problema, como siempre ha sido alto, ha introducido mucho trabajo de coordinación en la parte física y tenística, pero para la estatura que tiene lo maneja muy bien. Sí que es verdad que en los puntos de máximo crecimiento había días que de repente notabas que tenía más problemas de distancia en algunos golpes, pero es algo que ha mejorado muchísimo en los últimos meses. El problema principal que tuvo por crecer tanto fue una lesión que tuvo en la espalda y que le tuvo parado dos meses el año pasado, de la que se recuperó muy bien. Ahora en ese sentido está estabilizado, puede que crezca 1 ó 2 centímetros, pero pensamos que no va a crecer mucho más y se va a quedar en esta estatura (1,91), que es muy buena para el tenis.

Empezaron a trabajar juntos hace dos años.

Sí, empezamos a hablar durante la pandemia y de manera oficial empezamos a trabajar en agosto de 2020.

En estos dos años ha visto una evolución. ¿En qué ha cambiado Landaluce?

Cuando empiezo con él, Martín es ya un muy buen jugador de su edad, quizá una de las primeras veces que trabajo con un chico que ya lo estaba haciendo bien. Es un chico fácil, le gusta entrenar, es muy equilibrado y la base de su tenis era muy buena, parecida a la de ahora pero había cosas que tenían margen de mejora, y en ese sentido, todo el equipo (su padre es una parte muy importante, Esteban Carril, que nos aporta mucho en algunas parcelas, el preparador físico, Javier Bustos, su psicóloga, Elena Sosa, compañeros de la Federación) ponemos nuestro granito de arena día a día. Yo soy el que más tiempo pasa con él, de 17 torneos este año he estado con él 15 semanas, pero es un mérito de Martín, porque es quien tiene la capacidad, y de un equipo de muchas personas que trabajamos para ayudarle, con objetivos que marcamos periódicamente. En dos años se han visto mejoras en varios aspectos de su juego, quizá el más importante ha sido su derecha, tenía una derecha algo inestable cuando empezamos con él y ahora quizá es su mejor golpe. Es algo que le hace muy feliz a él, cada vez es más versátil, su físico le ha ayudado a solucionar jugadas a nivel defensivo, ahora puede tener más paciencia, alargar los puntos cuando lo necesita…pero la base la tenía, jugador agresivo, potente, que le gusta llevar la iniciativa de los puntos para dominar y depender de sí mismo. Es muy valiente. Es muy maduro y muy valiente.

Martín comenta que el de EE.UU. es uno de sus últimos torneos júnior.

Cuando terminas virtualmente número 1 y has ganado un Grand Slam júnior y además el último del año es el momento perfecto para dar el salto. Y también por edad, porque el año que viene va a tener 17 años y pensamos que es el momento perfecto para dar el salto, creemos que está preparado para esta primera etapa del profesionalismo. Luego iremos observando cómo se adapta poco a poco y en función de eso jugar torneos de categoría más alta o más baja. Si las lesiones lo permiten, este año la idea es jugar dos torneos más ya profesionales y tenemos la Copa Davis júnior que quedamos campeones de Europa y tenemos que ir a Turquía en noviembre. Ese es el final de año para nosotros y luego ya entrenar unas diez semanas para empezar el año que viene jugando circuito profesional, alternando 'toures' con 'challengers' y alguna oportunidad que surja en invitaciones de torneos ATP.

Landaluce tiene una madurez tremenda. ¿Cómo maneja las expectativas, la presión por su nivel y títulos?

Hasta ahora cada vez que ha surgido eso ha reaccionado muy bien. Lleva todo el año haciendo resultados increíbles, solo ha perdido 6 ó 7 partidos este año, que son muy pocos, y tiene más de 70 victorias. A medida que lo ha hecho bien su nombre ha sonado más: entrevistas, redes sociales, comparativas…pero lo lleva bien, porque es bueno para eso y los demás le ayudamos. Pero hay que observar constantemente. Ahora al empezar en el profesionalismo hay que ver, porque no es fácil. Las redes sociales hacen daño y llegan a todo el mundo, pero sabe que para ser bueno tiene que superar esa presión que hay, y al contrario, creo que le gusta y para él son retos. No es fácil, aparecerán obstáculos que confiamos en que los supere. Que disfrute.

TENIS ACTUAL

¿Qué opina del fenómeno Alcaraz?

A Carlos le conocí con 14 años y todos los que me conocen saben que desde que le vi por primera vez pensé que sería el mejor de la historia de este país después de Rafa Nadal. Vi que tenía unas cualidades excepcionales, pero no solo cómo jugaba, su desparpajo, la confianza en sí mismo, determinación, cómo disfruta de la presión…veía muy claro que iba a ser muy bueno. Creo que después de Nadal será el que más Grand Slam gane, llegará a los 20 y pico que tienen Roger, Rafa y Novak. Son palabras mayores, es muy joven y hay que ir paso a paso, pero ya ha conseguido el primero y lo que sé es que tanto él como su equipo son muy ambiciosos y buscarán romper todos los récords que puedan. Seguro que ganará más Grand Slam, es buenísimo, es exagerado lo bueno que es, y todo lo que se dice es lógico. ¿La comparativa con Rafa? Bueno, eso sobra, pero es una persona tocada por una varita mágica. Es especial y nos va a dar muchas alegrías. No creo que piense en ningún número concreto, da su mejor versión cada día y a partir de ahí ya se verá hasta dónde puede llegar.

Hay más diversidad en el tenis actual.

Sí, parece que está todo más repartido. Zverev está lesionado y llevaba buena dinámica, a Medvedev también le afectó un poco todo eso. Parece ser que Sinner y Carlos en su generación son los más estables, pero hay que esperar unos dos años para ver si alguno de los de arriba se asienta más y encontramos una rivalidad entre dos o tres parecida a la de Rafa, Roger, Novak y Murray que también estaba por ahí. Es muy difícil que se repita, es más lógico lo de ahora, hay alternancias, que un jugador domine una temporada, que otro jugador domine otra, quizá no que cada semana gane un jugador diferente, o que cada Grand Slam tenga un ganador diferente, pero sí la dominación de los 3, que se vuelva a repetir a medio plazo parece complicado, pero es pronto para sacar conclusiones. El tiempo dirá. Sea como sea, lo importante es que hay tenistas por abajo que tienen mucho carisma, que enganchan a la gente. Lo de Carlos es una pasada, su estilo enamora, es un Federer de otra manera con el carisma de Rafa, que es un regalo para los aficionados al tenis. Nos esperan años muy divertidos. Incluso cuando se vayan los tres genios. Roger parece que es su final, Rafa cumple años y Nole que le vemos menos ahora por el asunto de las vacunas, pero hay que esperar, es más lógico lo de ahora que lo que pasaba con esos tres.

¿Quién es el mejor de los tres grandes?

El más bonito y elegante, Federer, pero para mí el mejor de los tres es Rafa. Los tres son demasiado buenos, y comparar generaciones es muy difícil, hubo otros antes. El deporte evoluciona, ahora los jugadores duran muchos más años a su máximo nivel. Me cuesta quedarme con uno, soy un enamorado de Federer pero a su vez todo lo que ha hecho Rafa, la manera en lo que lo ha logrado, los obstáculos que ha superado…para mí el mejor es Rafa.