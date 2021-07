Dos instituciones para Lugo. Un doble orgullo para la ciudad y para sus 100.000 habitantes. El Progreso y el Arenal Emevé firmaron este miércoles, por medio de sus presidentas, Blanca García Montenegro y Bibí Bouza respectivamente, el acuerdo anual entre las dos entidades para ayudarse mutuamente ante una nueva temporada, la 2021-2022, que se espera para ambos con enormes retos.

Orgullo sobre todo es para El Progreso contar para tantos lucenses con un equipo tan querido como el Arenal Emevé. Orgullo también desde el Emevé el hecho de contar con un medio como El Progreso, que canta y cuenta día a día venturas y desventuras de sus jugadores, entrenadores, directivos y aficionados de una entidad que, sobre todo, trabaja cada día con la cantera.

Tanto la presidenta de El Progreso como la del Arenal Emevé confirmaron el miércoles que la temporada recientemente acabada ha sido una de las más difíciles para el equipo de voleibol, pero a la vez una de las mejores, deportivamente, de su historia al conseguir los objetivos, que no es poco.

"Ha sido uno de los mejores años para nosotros, sobre todo porque hemos sido capaces de salir de situaciones muy adversas, con conflictos internos también y, desde luego, la situación generada por la pandemia, que ha sido una debacle. No sé si es el mejor año de la historia para nosotros. Ni tampoco el peor a la vez ante la situación tan difícil como la que vivimos. Espero que no se vuelva a vivir nunca más. Confío que el mejor año para nosotros no haya llegado aún, aunque el de este ha sido muy bueno. Conseguimos que los primeros equipos, femenino y masculino, se mantuvieran en la máxima categoría nacional, un subcampeón de España en categorías inferiores y las campeonas de España infantil femeninas, que es un logro. Se me pone la piel gallina solo de recordarlo", dijo Bibí Bouza.

"Se conjuga todo, como siempre digo. Siempre hay una máquina que tira y en el caso del Emevé lo han conseguido la directiva, los entrenadores y los jugadores. Lleváis muchísimo tiempo trabajando y contáis con más gente cada vez, sobre todo gente joven", dijo Blanca García Montenegro.

"Existe un arraigo del Emevé en Lugo. Eso es indiscutible", añadió la presidenta del equipo de voleibol.

La presidenta de El Progreso celebró el hecho que los clubes deportivos hayan podido salir adelante pese a los problemas en un tiempo tan difícil como el actual. Es un orgullo seguir adelante y que exista un equipo como el Emevé. Lo es para el Emevé y también para El Progreso como empresa. Es un orgullo esto y también que gracias al Emevé Lugo aparezca en el mapa. Para todos los lucenses es un orgullo tener con nosotros a un equipo como el Emevé", finalizó.