Orgullo breoganista

El salón de actos de la Diputación Provincial se llenó, en su mayoría de gente muy joven, para asistir a la segunda conferencia organizada por el organismo provincial dentro del ciclo 'Lugo fogar do baloncesto' y que el lunes reunió a los jugadores del Río Breogán Sergi y Erik Quintela.

El acto, en el que estuvo presente el diputado de deportes, Efrén Castro, fue muy ameno muy bien dirigido por el periodista Ovidio González y contando con la simpatía y sencillez de los hermanos Quintela.

Como no podía ser de otra manera, y aunque muy por encima, se empezó haciendo referencia al triunfo logrado por el conjunto breoganista el pasado sábado en Santiago, Ovidio González señaló que esta "é unha semana perfecta para falar do Breogán" mientras que Erik le replicó que "dende logo non había semana mellor para este acto".

Los dos hermanos fueron contestando a las preguntas del moderador inicialmente dirigidas a conocer sus inicios en el mundo de la canasta y de sus experiencias en los distintos equipos en los que militaron. Hubo un recuerdo especial para la recordada Cristina Seijo, su entrenadora en el Cidade de Lugo. "Foi unha persoa moi importante, pero non só para nós senón tamén para moitos outros rapaces. Non só ensinou baloncesto. Creo que Lugo lle debe moito", comentó Sergi.

De su trayectoria hubo varias anécdotas, especialmente de cuando coincidieron en el Xuven de Cambados y la primera vez que se enfrentaron profesionalmente, en LEB Oro con Sergi Quintela militando en el Breogán y Erik en el Clavijo.

Sergi reconoció que después de conseguir su primer ascenso con el Breogán no le gustó que fuera cedido al Lleida de LEB Oro aunque "co tempo, coa retrospectiva está claro que tomaron a decisión correcta. Daquela doeume moito, pero despois vivín un dos meus mellores anos como profesional".

Un club en crecimiento Sergi destacó que el Breogán está en uno de sus mejores momentos estructuralmente

Sergi y Erik volvieron a coincidir en el Río Breogán en la temporada 2020-21, para vivir unas temporadas plenamente exitosas. "Non podía imaxinar todo o que veu, a Copa Princesa, o ascenso, a Copa do Rei e dúas magníficas tempadas contando a actual", dijo Erik. En este sentido, su hermano destacó que el club en los últimos años "experimentou un crecemento exponencial, cada ano cóidase máis todo. Creo que é un dos mellores momentos do club a nivel estructural", indicó.

Hablaron de Tanaskovic, que el lunes realizó el primer entrenamiento con el Río Breogán, "é moi físico" comentó Sergi mientras que Erik explicó que se trata "dun xogador cun perfil distinto ao que tíñamos". Sergi se refirió a la continuidad de Mrsic "é maravilloso que siga" y Erik, a la pregunta de un aficionado, reconoció que su falta de protagonismo es una situación complicada "tes unhas expectativas porque queres mellorar o do ano anterior. Adestras pero no tes forma de dispor de minutos.Si non estivera no Breogán no me plantearía seguir, pero sei o que me costou chegar aquí. A miña meta está en axudar en todo o que poda ao equipo".

De la afición, Erik dijo que "nós somos parte do equipo e da afición, sabemos o que hai. O máis difícil é explicar o enraizado que está o Breogán en Lugo".