Iago López: "Yo opté por salir y me salió bien, pero no creo que la clave sea irse de Lugo"

Juventud solo en el DNI, no en sus piernas, en su cabeza o en su talento, donde la veteranía marca el día a día de un chairego de 21 años que ha comenzado a triunfar en la élite. Iago López Carracedo (Castro de Rei, 6 de abril de 1999) visitará por primera vez el estadio al que acudía de niño, el Ángel Carro, como un emigrante de éxito. El suyo es un nombre a seguir en Segunda División, donde su velocidad y calidad rinden con la camiseta rojiblanca, la de la UD Logroñés, aunque sueñe con llevar algún día el escudo del Lugo, como hizo cuando jugó en su cantera, desde alevines a juveniles.

El partido de este domingo, ¿Estaba marcado en rojo en el calendario?

Sí. Es un partido muy especial, porque cuando era pequeño siempre iba a ver al Lugo. Mi sueño era jugar como ellos en el campo. Ahora se va a hacer realidad el jugar en el Ángel Carro y estoy contento por ello. También lo tenía marcado porque coincide con el cumpleaños de mi madre.

Es una pena que no lo pueda celebrar en el estadio contigo...

Es una pena porque con la familia y con el público habría sido mucho mejor. Tener la gente cerca y jugar con público siempre es mejor, pero dadas las circunstancias que hay hoy en día es lo que hay.

¿Cómo llega el partido para usted?

No llegamos en las mejores condiciones posibles, porque venimos de dos derrotas seguidas, pero lo afrontaremos como una final más. Tanto el Lugo como nosotros nos estamos jugando mantenernos en la categoría. Será un partido muy difícil.

¿Hay la percepción en la UD Logroñés de que el Ángel Carro es un terreno complicado?

Es un campo difícil. El Lugo es un buen equipo, tiene un buen grupo y será duro ganar allí. Lo vamos a intentar partiendo de la base de que será complicado.

¿Les ha sorprendido la fiabilidad del Lugo de Nafti en casa?

Le he visto los últimos partidos al Lugo y ante el Espanyol le plantó cara a un equipo así. En casa se está haciendo fuerte, que es lo que hay que hacer, estar fuertes en tu terreno. El Lugo está consiguiendo eso.

¿La temporada de la UD Logroñés es la que pensaban?

Desde un principio sabíamos que la categoría sería muy complicada. Tuvimos la suerte de hacer una racha muy buena en seis partidos y eso es lo que nos está ayudando ahora, pero sabíamos desde un principio que nuestro objetivo partía de mantenernos en la categoría. Más allá de los buenos resultados que tuvimos en la primera vuelta, el reto primordial era la salvación.

"Siempre tuve que estar fuera de casa en el fútbol, pero no me arrepiento de lo que hice"

¿Cuáles son las virtudes de la UD Logroñés?

Creo que somos un equipo que jugamos muy juntos e intentamos hacer el juego por fuera y por dentro.

En su caso se ha adaptado muy bien a la ciudad y al club...

Ya es el segundo año que estoy aquí cedido en el club y en la ciudad y me están tratando como si llevara aquí toda la vida. Eso, para el jugador y el equipo es de agradecer, porque que un jugador tenga el apoyo de todos facilita que el rendimiento futbolístico sea mejor.

Usted además es ya un experto en jugar fuera de su casa, ¿Cómo lleva el tener que emigrar?

Siempre tuve que estar fuera de casa en el fútbol, pero no me arrepiento de lo que hice, de salir. Los primeros días siempre se pasa algo mal, porque estás lejos de la familia, pero año tras año te haces más mayor y te vas acostumbrando.

¿Lugo es un lugar difícil para triunfar en el fútbol?

No sabría decirlo. Yo busqué otras opciones. Viendo cómo estaban las cosas opté por salir. Me arriesgué y me fui y tuve la fortuna de que me salió bien. Pero no creo que la clave sea irse de Lugo, algunos pueden tomar la decisión de quedarse y llegar a lo que yo pude llegar.

Está siendo uno de los grandes nombres de los jóvenes de Segunda, ¿Pensaba en que tardaría un poco más en llegar al fútbol profesional?

No me lo esperaba. Yo trabajaba día tras día para que algún día pudiera llegar ahí, pero ni mucho menos me esperaba que fuera tan pronto. Con el Logroñés vi la oportunidad, el club me quería y la aproveché. Tuve la fortuna de que ascendimos, hice un buen año, les gusté y gracias a ello me dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional.

¿Cuál es su receta para este éxito?

Receta ninguna. Es trabajo y sacrificio. Y aparte de eso es cuidarse mucho, tanto la alimentación como las horas de sueño. El año pasado tuve algunas lesiones y lo achacaba un poco a la alimentación. La cambié y por ahora me está dando frutos, porque no tengo ninguna dolencia.

"De vez en cuando me gusta dar una vuelta, pero no me gusta la noche, prefiero estar en casa"

¿Es duro para un chico de 21 años llevar una vida monacal?

Todo es acostumbrarse. Yo tengo la suerte de que a mí me gusta estar en casa, con la familia, con los videojuegos, las series... De vez en cuando me gusta dar una vuelta, pero no me gusta la noche, prefiero estar en casa y centrarme en lo que me gusta para llegar a lo máximo posible en el fútbol.

¿La vida del futbolista exige muchos sacrificios?

Sí. Tenemos que hacer muchos sacrificios en el tema familiar, en la vida que tienes que llevar, la alimentación... Todo lo que conlleva desgaste de tu cuerpo hay que tratarlo muy en serio, porque si te pasan ciertas cosas te puede perjudicar. Tienes que llevar siempre una línea y no desviarte mucho de esa línea, porque si lo haces luego vienen los problemas.

¿También trabaja la salud mental?

En el club se suele trabajar de vez en cuando, pero eso es una materia personal, de cada uno. Este año no hay psicólogo aquí, pero en el Deportivo sí lo había. Tengo y tuve la suerte de no necesitarlo, pero de vez en cuando, cuando estás bajo de forma o no te salen las cosas, siempre te preguntas qué te pasa o qué puedes cambiar para tomar una solución mejor. De vez en cuando no viene mal.

¿Hay trabajo fuera de los entrenamientos?

Solemos hacer gimnasio después de los entrenamientos. Siempre viene bien trabajar el tren superior para estar bien de cara al fin de semana.

¿Es de los que piensa en fútbol las 24 horas o lo deja de lado a veces?

Soy de los que está tranquilo. Veo partidos, pero no de los que ve trecientos partidos. Veo a los equipos con los que juego la semana siguiente, partidos entretenidos, pero no me veo todos los partidos posibles.

Lleva varios veranos entrenando con Angeliño, el jugador del Leipzig, ¿Es un buen espejo para verse reflejado?

Sí. Lleva un par de años que lo está haciendo bastante bien y puede ser un espejo, sí. Juega en el lateral izquierdo, pero tanto el carrilero izquierdo y el derecho hacen prácticamente las mismas cosas. Miro partidos de él y siempre me fijo en él.

"Me fijo mucho en Carvajal, Bellerín... Ese tipo de laterales son los que más me gustan"

Son jugadores de características similares además...

Somos parecidos, aunque él tiene más calidad con balón. Es rápido, potente... Me suelo fijar en él cuando veo sus partidos para ver qué puedo mejorar. Él es muy buen chaval, siempre ayuda en lo que puede.

¿Qué jugador te ha marcado más desde niño?

Me fijo mucho en Carvajal, Bellerín... Ese tipo de laterales son los que más me gustan. De vez en cuando veo acciones de ellos.

Ha jugado como lateral derecho, izquierdo, central... ¿En qué posición está más cómodo?

Mi posición es la de lateral, pero en la posición en la que me pongan lo voy a intentar hacer lo mejor posible.

¿Es mejor ser un jugador polivalente o especializarse en una posición?

Es mejor saber jugar en distintos puestos, ser polivalente. Si lo puedes hacer querrá decir que puedes ayudar al equipo en más de una cosa.

Sus compañeros han mostrado un gran respeto y han hablado de su enorme proyección, ¿Le enorgullece que veteranos hablen de usted así con solo 21 años?

Que los compañeros te animen, apoyen y te digan lo que tienes que mejorar ayuda mucho. Desde que llegué al Logroñés siempre fui de los más pequeños, pero me sirvió de mucho la ayuda que me dieron los mayores como los que tienen menos años. Siempre me han echado un cable y les estoy muy agradecido por ello.

¿Cuál es el mejor momento que ha vivido en un campo de fútbol?

El ascenso a Segunda con el Logroñés. Eso no se vive todos los días y menos con mi edad, aunque muchos jóvenes estén más arriba que yo. Desde mi punto de vista, con 21 años, estar donde estoy, el ascenso es lo mejor que pude vivir.

"Si no estás nervioso antes de un partido es que no tienes sangre"

¿Y el día de Gijón?

Tanto el ascenso como el día de mi debut en Segunda, en El Molinón ante el Spórting, han sido los mejores momentos de mi carrera.

¿Es más complicada la Segunda que la Segunda B?

Buff. La Segunda B es muy complicada porque vas a campos de distintas superficies, de hierba natural, artificial... Lo bueno que tiene la Segunda es que siempre juegas en natural, pero es más exigente un partido de Segunda que uno de Segunda B porque, quieras o no, en esa categoría hay más calidad y los errores se pagan mucho más caros que en categorías más bajas.

¿Hay más presión en Segunda, siendo la UD Logroñés un equipo que en la tercera categoría siempre luchaba por ascender?

No creo que nosotros tengamos tanta presión. Somos un equipo recién ascendido y lo estamos haciendo bastante bien, por eso estamos fuera del descenso. Presión siempre va a haber, de una manera o de otra, pero la tienes que saber llevar.

¿Es un jugador más frío o pasa nervios?

Antes de un partido siempre estás nervioso, pero eso es algo habitual. Si no estás nervioso antes de un partido es que no tienes sangre. Cuando entras en el campo se te olvida todo e intentas disfrutar. Pero los momentos antes siempre hay nervios.

Decía Iniesta que lo peor de un partido era el túnel de vestuarios por las ganas de jugar. ¿El domingo será también lo peor del Ángel Carro?

Sí. Será algo muy bonito y espero disfrutarlo mucho.

¿En el futuro podría haber Iago López en ese túnel mucho partidos?

Ojalá, estaría muy bien.