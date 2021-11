Rotaciones condicionadas en un torneo proclive a los cambios en el once. La enésima baja en el Lugo, la de Fernando Seoane, dañado en un hombro en el duelo del pasado viernes en Santo Domingo ante el Alcorcón, será un nuevo inconveniente para un Rubén Albés que repite, por tercera vez en esta primera vuelta, semana de tres partidos. Con la Copa del Rey en medio —ante el Unión Adarve en Madrid—, el técnico vigués buscará repartir esfuerzos para que la carga física no se cebe todavía más sobre un once sobreexplotado.

Recitado casi de memoria, sin opción para nuevos integrantes por el buen rendimiento de unos y las lesiones y ausencias de otros, el equipo titular del Lugo ha formado casi de forma invariable en estos casi cuatro meses de competición.

Las dolencias de los jugadores han sido las principales culpables de las pequeñas modificaciones en los onces de Albés. El mejor ejemplo está bajo palos, donde Whalley y Vieites se repartieron el sitio bajo los palos como consecuencia de la lesión en la mano del primero y el pinchazo muscular del segundo.

También los problemas físicos han sido la causa de la entrada de Ricard Sánchez por Campabadal en el lateral derecho y de Cuéllar por Gerard Valentín en el extremo diestro. La punta del ataque también sufrió el peso de las lesiones para optar primero por Manu Barreiro con la lesión de pubis de Carrillo y por el murciano después con los problemas físicos del compostelano.

El resto del equipo titular apenas ha variado, ni cuando los partidos se acumularon. Ros, Alende y Xavi Torres ocuparon el centro de la zaga con Lebedenko en el carril izquierdo, mientras que Hugo Rama y Señé formaron por delante y Chris Ramos estuvo en el extremo izquierdo.

Rubén Albés apenas realizó rotaciones en las semanas de tres partidos

En las semanas de tres partidos apenas cambió Albés. Realizó dos cambios entre la jornada décima y la undécima, con la entrada de Ricard por Campabadal y de Joselu por Carrillo. Entre la undécima y la duodécima fue el número mayor, con Campabadal por Ricard, Seoane por Señé, Iriome por Gerard y Carrillo por Chris Ramos.

Entre la número 13 y la 14 solo cambió a Gerard por Cuéllar por la lesión del primero, mientras que entre la 14 y la 15 repitió el once inicial.

En el duelo copero en terreno del Unión Adarve madrileño Rubén Albés modificará sustancialmente su once, aunque con el asterisco del centro de la defensa y el centro del campo. En el puesto de central tendrá que repetir algún titular, ya que solo cuenta con Alberto Rodríguez —inédito con el Lugo en competición oficial— como recambio. La lesión de Álex Pérez, que enlaza dolencia tras dolencia y apenas ha jugado siete minutos, le impedirá estar ante el líder del Grupo 1 de la Segunda RFEF.

Pita puede ser una opción para jugar atrás, pero la más que probable ausencia de Seoane por su lesión en el hombro y los problemas de tobillo de Hugo Rama, dejan al herculino como alternativa para dar descanso a Señé y formar al lado de Juanpe en el centro del campo.

Con la recuperación de Ricard Sánchez y la más que probable de Campabadal permitirán que el resto del equipo sí pueda ser nuevo con jugadores como Canella, Iriome, Sebas Moyano, Joselu o Manu Barreiro para pasar de ronda en la Copa del Rey.