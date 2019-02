Once casos que seguir

Agarrarse a un poco más de una decena ejemplos de que una cifra corta de puntos no es indicativo de caer al pozo a final de temporada. El Lugo cuenta, en la última década, con once equipos cuya situación era similar o peor que la actual de los rojiblancos y que acabaron salvando los muebles a la conclusión de la jornada 42 de la Liga. El club lucense, con 26 puntos en la tabla en otros tantos partidos -el peor guarismo desde su retorno a la Segunda División en 2012-, se encuentra al borde de la zona de descenso, una situación que no conlleva acabar en la Segunda B en junio.

Desde la temporada 2008-2009 hasta la actual fueron 32 los equipos que sumaban 26 puntos o menos en la jornada 26 de Liga. De esos 32 clubes fueron 11 los que acabaron salvando la categoría -un 34% del total-, mientras que 21 no lo consiguieron, lo que supuso que un 66% de clubes que acabaron en Segunda B al final de la campaña en una disposición parecida a la del Lugo actual.

En la campaña 2010-2011 el Nástic de Tarragona era decimonoveno con 25 puntos. Dieciséis partidos después alcanzó los 49 para subir un puesto y evitar el descenso.

En esa misma temporada, la UD Las Palmas tenía 26 unidades en el puesto 18 y concluyó la temporada decimoquinto con 51, gracias a la suma de 24 puntos en 16 jornadas.

El Girona de la temporada 2011-2012 se sumó al grupo de los que realizaron un gran final de Liga para salvar su cuello. Los catalanes eran penúltimos con 20 puntos en el partido 26 de Liga. Desde ahí a la conclusión del campeonato fue capaz de ganar 30 puntos para acabar 15º.

El Huesca también estaba en puestos de descenso en la jornada 26 con 25 puntos. Los aragoneses finalizaron su participación en la 2011-2012 con 51 puntos en el lugar 13 de la clasificación. En esa misma campaña el Villarreal B contaba con 26 unidades y sumó la misma cantidad en lo que restaba de Liga para acabar duodécimo con 52.

Un curso después, fue el Hércules el que contaba con 25 puntos en la posición 20 para finalizar la competición decimoséptimo con 30 puntos más y alcanzar los 50.

En la 2014-2015 el Albacete tenía 26 puntos en el puesto 19. Tras un gran final de Liga consiguió salir del descenso y subir cinco posiciones para acabar 14º con 51 unidades.

El Almería y el Nástic fueron los siguientes en completar la heroicidad de pasar de ocupar los dos últimos puestos en el encuentro 26 de la 2016-2017, con 25 y 26 puntos respectivamente, a salvarse con holgura tras superar los 50 puntos. El cuadro tarraconense acabó decimocuarto con 52, mientras que los andaluces fueron decimoquintos con 51.

EL MILAGRO DEL CÓRDOBA. El Córdoba fue el último de los once equipos en salvar la categoría con menos de 26 puntos. El equipo califal obró un milagro la pasada temporada. Tras sumar apenas 19 puntos en 26 jornadas, acabó con 51 y superando en tres la zona de descenso, marcada por los 48 puntos de la Cultural Leonesa, el último de los equipos que perdieron la categoría.

Tras aquel duelo número 26, en el que el Córdoba cayó por 5-1 en Tenerife, José Ramón Sandoval sustituyó a Jorge Romero en el banquillo del equipo verdiblanco. En los 16 encuentros dirigidos por el madrileño, el club andaluz sumó 10 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Los 32 puntos le sirvieron para acabar decimosexto.