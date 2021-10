Olmos: "Sabíamos que iba a ser una batalla física de 40 minutos"

Paco Olmos, entrenador del Río Breogán, aseguró que sus jugadores pusieron la "intensidad y energía" que requería el partido con el UCAM Murcia (94-89) y destacó la aportación de la afición para llevarse el encuentro.

"Hemos aguantado lo que requería el partido, una intensidad y una energía de 40 minutos", comentó en rueda de prensa el técnico del conjunto gallego. Olmos dijo que sabía que "iba a ser una batalla física" en los cuatro cuartos y consideró que el Breogán la ganó "gracias al Pazo".

"Tenemos un plus que el resto de equipos ACB no lo tiene", señaló el técnico, quien afirmó que el "lastre" que tuvieron fueron "las pérdidas". "En estático hemos controlado bien a sus anotadores", manifestó Olmos, que recordó que enfrente tenían al "mejor equipo de la ACB en este momento".

"En este equipo la fe mueve montañas y hoy en el momento crítico, que en otros partidos caíamos, hemos cerrado un partido muy complicado", sentenció.

Sito Alonso: "Ha sido un partido bastante extraño"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, calificó de "extraño" el partido con el Río Breogán, consideró que "en este momento no es fácil pitar" a su equipo y aseguró que sus jugadores escucharon "insultos rozando lo ilegal", entre ellos McFadden.



Hubo varias revisiones de vídeo, principalmente por una tangana que acabó con Sadiel Rojas expulsado. "He estado pensando exactamente cómo elaborar la rueda de prensa en función de lo que me han transmitido los jugadores", dijo sobre su retraso en presentarse en la rueda de prensa.



El técnico empezó destacando "el buen trabajo del Breogán, que ha hecho muy buen partido, con mucha intensidad" y les sacó de sus "posiciones". "Ha sido un partido bastante extraño. No es fácil pitar a nuestro equipo en este momento porque durante la semana no ha sido fácil ver resúmenes de situaciones que en vez de destacar que vamos terceros o que somos el mejor en puntos, señalan que somos el que más técnicas hacemos. Exculpo de todas formas a los árbitros que han hecho un buen trabajo", dijo.



El entrenador del conjunto murciano aseguró que tuvo que "calmar a varios" jugadores en el vestuario por haber recibido, según ellos, "insultos rozando lo ilegal". "Si ha pasado esto de verdad, el club tomará las medidas pertinentes", comentó Sito Alonso, quien aseguró que encontró después del partido "jugadores indignados, diciendo que no han visto esto en su carrera".



Uno de ellos fue McFadden, según reveló el propio técnico, quien felicitó a sus pupilos "por estar en el partido hasta el final".