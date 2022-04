Olmos pide "más dureza" a su equipo y se queda con el "abrazo" de los jugadores del Breo

Paco Olmos, entrenador del Hereda San Pablo Burgos, pidió "más dureza" a sus jugadores tras la derrota ante el Río Breogán (105-96) en un partido en el que la afición del Pazo de los Deportes le brindó un recibimiento hostil por haber dejado el equipo en enero y en el que sus expupilos le abrazaron antes de competir.

"Quiero felicitar al Breogán por la victoria. Ha sido un partido competido, vistoso, de muchos puntos, con dos factores. Siendo el mejor equipo de rebote de la liga, el rebote de ellos fue definitivo. Entre pérdidas y rebote ofensivo, el Breogán nos mete 35. Y luego, ha estado su juego colectivo, coral. Trae-Bell, con los triples, también ha sido definitivo", explicó.

El técnico valenciano admitió que a los burgaleses, "en la situación" en que se encuentran, empatados con el descenso, les faltó "dureza".

"No diría ni buen juego ni defensa, diría dureza, mejores contactos. En definitiva, tenemos que levantarnos y seguir. Ahora tenemos tres seguidos en casa muy complicados y vamos a levantarnos para conseguir la próxima victoria y conseguir nuestro gran objetivo", dijo en alusión a la referencia.

Olmos rescató el gesto de sus exjugadores, que le abrazaron uno a uno, empezando por el bosnio Dzanan Musa, antes de que el encuentro comenzara.

"Me quedo con un gesto que me llevaré para el resto de mi vida, que no me lo esperaba y me ha emocionado, que mis exjugadores vinieran uno por uno a darme un abrazo. Manifiesta que uno hizo su trabajo, que al final quedan las personas en esta vida. Ese gesto no creo que se repita ni lo había visto nunca", dijo.

El preparador del equipo burgalés se refirió también al ambiente en su contra que hubo en el Pazo dos Deportes, donde le recriminaron su marcha a Burgos a mitad de temporada.

"Yo trabajo en el parqué y la grada es soberana y tiene libertad para decir lo que quiera", advirtió.