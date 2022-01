El CB Breogán quiere pasar página cuanto antes a lo sucedido con Paco Olmos. Es la forma de curar lo más pronto posible una herida que duele y que ha trastocado, en el peor momento, con tres encuentros decisivos en la próxima semana, el tranquilo trayecto y la ilusión que el equipo lucense está dibujando en lo que es su retorno a la Liga Endesa.

Ocho triunfos en catorce jornadas y tres partidos por disputar, dos de ellos a favor de ambiente, de la primera vuelta hacen soñar con la participación en la Copa. Esto puede ser el mejor antídoto para la bofetada que significó tanto para el club como para los jugadores o la afición la salida por la puerta de atrás de Paco Olmos.

Tito Díaz, director general de la entidad, no se anduvo por las ramas al explicar la situación. El primer paso para la cura es el diagnóstico adecuado, el reconocimiento de la dolencia: "El Breogán está dolido. ¿Cómo no va a estar dolido?". "Si dijera lo que pienso... estamos dolidos, pero al mismo tiempo confiados en lo que hemos construido porque eso lo hemos hecho entre todos", añadió.

También señaló que la marcha del que era el entrenador del equipo afecta a los jugadores. "Lo están pasando mal, no es fácil para los miembros de la plantilla ver que su entrenador los deja", comentó en rueda de prensa. Pero inmediatamente mostró las razones por las que se tiene que seguir creyendo en este proyecto: "Paco Olmos ya es historia y nosotros tenemos lo más importante. Hemos conseguido crear una familia, un equipo que juega unido, con un cuerpo técnico que les apoya, una idea de juego instalada, unos roles definidos y esto es lo que tenemos que conservar. Al final, el entrenador es solo una pieza de un engranaje, una pieza se sustituye por otra. Lo importante es que la máquina siga funcionando".

Díaz se reunió este lunes con la plantilla y posteriormente con los capitanes. "Les veo con muchas ganas de seguir haciendo historia y el club lo que hace, y va a seguir haciendo, es apoyarles. Estamos ya con la mirada puesta en lo que viene", señaló. Y añadió que lo que todos tienen claro es que "la vida sigue, el Breogán es mucho más que una persona, somos un club sólido, tenemos una tradición de hace muchos años, una afición increíble, los jugadores están encantados y hay una conexión, afición y equipo que hace mucho que no había. Hay que apoyar a este equipo que nunca se da por vencido".

El director general del Breogán, ya en la cronología de los hechos, explicó que en la noche del domingo "Paco Olmos nos comunicó su decisión de abandonar el equipo para irse a Burgos. Decidió aceptar la oferta del club castellano. El técnico nos dijo que la oferta que recibió era deslumbrante. Estamos hablando, según nos dijo, de un ofrecimiento que le sitúa entre los tres o cuatro mejor pagados de la Liga, supera en cinco o seis veces el salario que tenía en Lugo. Hablamos de cifras astronómicas".

En todo este asunto, uno de los protagonistas se ha mantenido completamente al margen. El San Pablo, que en dos ocasiones en solo mes y medio tanteó a Olmos, no llegó a dar la cara. "El Burgos no llamó, no se puso en contacto con nosotros para nada", dijo.

Díaz volvió a explicar que la marcha de Paco Olmos "no es un tema de cláusula, no la había. Lo que ha hecho es abonar la parte de su contrato que le quedaba por cumplir, es lo que marca la ley cuando un trabajador quiere abandonar su empresa".