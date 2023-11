Ojeda: "No podemos perder la tranquilidad"

Se ha ganado la titularidad en el CD Lugo a base de rendimiento, buenas actuaciones y trabajo defensivo. El argentino Thiago Ojeda arrancó el curso en el banquillo pero hoy es uno de los fijos de Pedro Munitis sobre el terreno de juego. Su esfuerzo físico, su capacidad táctica y su buen manejo de balón resultaron fundamentales en la buena racha que disfrutó el equipo en octubre, y aunque ahora los resultados sean más irregulares, el centrocampista tiene muy claro cuál es el camino. "No podemos perder la tranquilidad, es fundamental para lograr los objetivos".

Y es que el argentino es uno de los termómetros del equipo. Si está bien, es difícil que el Lugo pierda. Si está regular, los rojiblancos sufren. Por eso, reclama algo de calma por los resultados del último mes y por los partidos que debe afrontar el Lugo antes de final de año. "El equipo está bien, no hay que volverse locos cuando nos hacen un gol. Incluso en los partidos más complicados hemos controlado partes del juego. No podemos perder la tranquilidad y tenemos que mantener la regularidad", comentó el centrocampista, que reconoce que en varios partidos "hay goles que nos afectaron, y tenemos que insistir mucho ahí para que no vuelva a suceder".

Sobre el Sestao, rival rojiblanco este sábado a partir de las 16.00 horas, Ojeda avisó de que es un equipo "duro" y que viajan a un campo "donde habrá que adaptarse a un contexto en que puede que nuestro juego no se vea beneficiado, pero estamos preparados para competir". En este sentido, y preguntado por su rendimiento individual, insistió en que "la actuación del grupo se ve fortalecida por lo que hagamos cada uno. Si tenemos esa capacidad para mejorar en lo individual, lo otro va a llegar seguro".

A nivel personal se encuentra "bien y cómodo" en la ciudad y en el club, y con un entrenador como Munitis que intenta sacar lo máximo de él. "Me pide que ayude en vigilancias, controlar los contragolpes. Mi rol es el de medio que se queda más atrás, con esa responsabilidad, y con balón me pide que siga sumando como hasta ahora". En este sentido, "estoy muy contento con el club, el equipo y la ciudad. La temporada está siendo buena, estoy jugando muchos minutos y estoy enfocado".