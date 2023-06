Se oficializa lo conocido

Hace tiempo que se sabía, incluso el técnico Veljko Mrsic lo dio por hecho en una entrevista publicada por este diario, que el CB Breogán había cerrado un acuerdo para que tanto Stefan Momirov como Toni Nakic continuaran perteneciendo al club lucense la próxima temporada.

Sin embargo, hasta este jueves la entidad breoganista no comunicó oficialmente el acuerdo con el alero serbio que, según la nota hecha pública, abarcará la próxima temporada. Stefan Momirov llegó al club lucense hace casi un año, el anuncio de su contratación se produjo el 15 de junio, procedente del Kolosos de la liga griega.

La adaptación a una competición como la Liga Endesa y más para un jugador que cuando llegó a Lugo tenía 22 años no siempre es fácil y de hecho, Momirov también necesitó un tiempo. De hecho el jugador anotó su primera canasta triple en la quinta jornada –en los encuentros anteriores había fallado los diez lanzamientos realizados– ante el Bilbao. Desde entonces, su porcentaje en este tipo de lanzamientos fue notable, un 38,2%. En el equipo lucense su media fue de 5,9 puntos y 2,5 rebotes por encuentro. De todas formas,y aún siendo importante su aportación ofensiva, Momirov destacó sobre todo por su solidez defensiva, por su mentalidad de equipo y por el equilibrio que su presencia en cancha aportó siempre al juego del equipo.

Una vez oficializada la situación de Momirov en los próximos días cabe esperar que se produzca el anuncio de la renovación de Toni Nakic, y las incorporaciones del alero lituano Matas Jogela y la del ala-pívot croata Matej Rudan, aunque éste llegará en la condición de cedido por el Bayern Munich.

Por lo tanto, con los cuatro jugadores citados anteriormente más los hermanos Quintela, se puede decir que Veljko Mrsic cuenta ya con seis jugadores confirmados en el equipo de la próxima temporada. Además hay que considerar que Sergi García tiene contrato con el equipo lucense aunque con una cláusula de salida que podría ejercer hasta el 30 de junio. En el club lucense se confía en la continuidad del base balear aunque, por si acaso, no pierden de vista otras opciones y, según parece, todas tienen en común en que se trata de bases con licencia de jugador de formación. Entre estas posibilidades se encuentra la del base del Valencia Guillem Ferrando.

El club lucense también ha reconocido haber presentado ofertas de renovación al base Justus Hollatz y al pívot Ethan Happ, aún sabiendo que económicamente no podrá competir con otras ofertas. Happ, además, y después de los dos intentos fallidos de la pasada temporada espera ser convocado por Macedonia para las ventajas que se juegan entre el 27 de junio y 5 de julio y poder obtener pasaporte comunitario.

Todos quieren jugar en Europa

El CB Breogán sigue a la espera de recibir la comunicación que confirme su participación en la BCL la próxima temporada. La décima plaza lograda por el equipo lucense –que no jugaría en ningún caso la fase previa– en la Liga Endesa le otorga muchas opciones de participar en la competición organizada por la Fiba.



Pero todavía hay varias incógnitas que podrían modificar el escenario de las tres principales competiciones europeas, El Gran Canaria aún no ha decidido si juega Euroliga, y el Valencia está a la espera de lo que hagan los canarios ante su posible invitación a volver a la Euroliga. Unicaja, Tenerife y Murcia tienen asegurada su presencia en BCL.



Si Gran Canaria juega esta competición, ya solo quedaría lugar para invitaciones. Lo que está claro es que jugar en Europa se ha convertido en algo muy apetecible para todos los clubes, sobre todo porque quedar fuera limita mucho las opciones de mercado. Así no solo Obradoiro y Bilbao han solicitado jugar la previa de la BCL, sino que el Zaragoza manifestó su interés en jugar cualquier competición continental e incluso el recién ascendido Andorra apela a su puntuación en la Eurocup para recibir una invitación.