El alero lituano Mindaugas Kacinas se convierte en el primer fichaje del CB Breogán de cara a la próxima temporada. La agencia del jugador, Big Management, fue la encargada de informar este martes que su representado seguirá en el baloncesto español al haber firmado con el Breogán, algo que confirmó este miércoles el propio club lucense mediante un comunicado.

Kacinas jugó la pasada temporada en el Palencia, donde fue uno de los jugadores más destacados. De hecho, fue el más utilizado por el técnico Carles Marco. El internacional sub-20 con su país jugó con el equipo castellano los 24 encuentros disputados hasta el obligado parón por el Covid con una media superior a los 25 minutos de juego, 8,7 puntos y unos porcentajes de acierto del 70% en tiros de dos puntos (56/80) y de 35,9% en tiros de tres (23/64).

El nuevo jugador del Breogán destaca por su físico, que sabe aprovechar, es un buen defensor y aunque es muy mejorable su lanzamiento de tres puntos es capaz de anotar con fluidez sobre todo en base a penetraciones, aprovechando su fuerza, y capacidad para el rebote.

Además, el Breogán destacó en su comunicado de este miércoles que Kacinas "é un aleiro alto, xogador de equipo, versátil, polivalente, completo e que pode xogar tamén no posto de catro", además de que está "capacitado para axudar en todas as facetas do xogo, dende a defensa, a anotación ou o rebote" e "conta con experiencia na competición LEB".

Kacinas se formó en la Universidad de Carolina del Sur y vivió su primera experiencia profesional en 2018 con el Keflanix, equipo de la primera división de Islandia. En el verano pasado se comprometió con el Palencia.