Una odisea en Belgrado que "repetiría sin duda"

La derrota del Río Breogán ante el FMP Meridian en la fase previa de la Basketball Champions League (BCL) no empañó la experiencia de cuatro breoganistas que se desplazaron por sus propios medios a la capital de Serbia para vivir in situ el encuentro. La esperanza de volver a ver a su equipo en Europa 36 años después motivó un viaje largo, de poco descanso, que se cortó antes de lo previsto, como reconoce Daniel Dorado, uno de los protagonistas de esta odisea. "Tenía todo planeado hasta el lunes, tanto el hospedaje como el desplazamiento. Mi prioridad era ver al Breogán clasificándose, pero he obviado los gastos que no he podido aprovechar para coger un avión de regreso", contaba ayer desde el aeropuerto de Zágreb (Croacia).

La suya ha sido una experiencia inolvidable a pesar del resultado. "Repetiría sin dudarlo, es algo que comentamos los cuatro incluso antes del partido". Miembro y tesorero de la Peña Breogán, Dorado baja al Pazo dos Deportes con su padre desde que era pequeño. Comenzó disfrutando de las peripecias de Charlie Bell y, ya formando parte de la peña, ha acompañado al equipo en numerosos desplazamientos. Belgrado tenía que ser uno de ellos.

"Mi viaje comenzó con un viaje Lugo-Madrid de madrugada en BlaBlaCar para volar después desde Barajas a Múnich. Allí hice escala hasta Belgrado, aunque estuve a punto de perder el último trayecto de la aerolínea debido al aterrizaje con tan poco tiempo de margen", recuerda.

Rematou a aventura europea. Non puido ser... verémonos na seguinte, onde sexa e como sexa. #SempreFieis 🙌🏻



Congratulations, @BCFMP! Good luck in the next round. pic.twitter.com/kfAXr67Qx4 — Peña Breogán (@PenhaBreogan) September 21, 2022

Pese a que "no empezó bien la cosa", tanto Dorado como Míchel Alegría, Ángel y Eva —los cuatro breoganistas— se encontraron en un bar la noche anterior al partido "con nuestra tarjeta SIM comprada y nuestro efectivo en dinares serbios" para organizar el día de partido. "Quedamos para dar una vuelta por la ciudad por la mañana, picar algo e ir a un torneo 3x3 que se organizaba en la Plaza de la República", dice. Sin embargo, el cansancio hizo mella en Dorado, porque "solo llegué a la comida".

Ya en el mítico Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, y con una camiseta LEB del Río Breogán, "la de los tiempos más duros, por todos los que no pudieron estar allí presentes", Dorado recuerda sus primeras sensaciones. "No parábamos de repetirnos que estábamos viviendo una ocasión única. ¿Qué estarán pensando los Quintela, dos breoganistas jugando en la catedral del baloncesto?".

El Breogán empezó "descentrado, algo habitual en un recién llegado, como nos sucedió en la pasada Copa del Rey en Granada" y aunque se fue entonando con el paso de los minutos y logró una ventaja de diez puntos al poco de arrancar la segunda parte, un parcial de 21-3 a favor de los serbios condenó al cuadro de Veljko Mrsic. "Estábamos convencidos de que ganaríamos... no terminábamos de creer lo que estaba pasando", comenta Dorado.

Después de 40 minutos de euforia y de animar sin descanso, Dorado acabó algo "decepcionado" con el ambiente y seguro de que si se hubiera jugado en el Pazo, "se hubiera llenado con miles de personas". Una experiencia difícil de olvidar para un breoganista "orgulloso" de ver al Breogán de nuevo en Europa, después de "tantos y tantos fracasos en Segunda División".