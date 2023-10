Una ocasión para despegar

Es el Día D. La hora H para el CD Lugo. El partido frente al Osasuna B del domingo (20.00) es el momento y el lugar señalado por Thiago Ojeda para el despegue definitivo del equipo albivermello en Primera RFEF. El centrocampista argentino asegura que la plantilla está mentalizada para lograr la segunda victoria y revertir la irregular trayectoria en este inicio de temporada.

"Estoy orgulloso del equipo, está trabajando mucho para mejorar los resultados. Estamos mejorando para no perder balones, para ser intensos", señala.

El Lugo visitará el domingo a uno de los conjuntos que más ritmo impone al juego de ataque, el filial rojillo. "Nos medimos a un Osasuna B muy intenso, nos tocará correr mucho, pero ya estamos listos para competir frente a ellos. Tenemos un buen equipo, sabemos que podemos tener nuestras opciones para conseguir el resultado. No nos preocupa el rival, estamos trabajando para llevar el partido por el camino que nos interesa a nosotros", matiza el argentino.

Thiago Ojeda conoce perfectamente las carencias del equipo lucense en la actualidad, por ello tiene claro que deben mejorar en la definición. "Sabemos que hay cosas en las que tenemos que crecer, pero en mi opinión el equipo es fuerte, tiene capacidad de mejora y de crecimiento rápido".

El centrocampista bonaerense cuenta con competencia para hacerse con un puesto en la zona medular. Admite que su puesto predilecto es cercano al círculo central, en la zona de creación ofensiva.

"Me encontré cómodo, en el dibujo situado en el medio. Es la posición en la que casi siempre jugué, y en la que se puede ver al mejor Thiago. He jugado en diferentes posiciones. Siempre desde el medio hacia el ataque, mi posición es esa, aunque ayudaré dónde me pidan", comentó.

El jugador albivermello, de tan solo 20 años, usará su polivalencia y recursos para convencer al técnico Pedro Munitis, y lograr un puesto en el once de salida ante el Osasuna B, tras salir desde el banquillo en los últimos encuentros.

"Estoy disponible para cuando me toque jugar y ayudar al equipo. Trabajaré para ayudar a los compañeros en lo posible", explica el hábil mediocampista argentino que actúa esta temporada en calidad de cedido por el Villareal B.

Con la vista puesta en este partido, Munitis preparó ayer una sesión de entrenamiento en O Ceao donde primó la intensidad, con trabajo específico en la finalización.

El precio de las entradas será de 15 euros

El Osasuna anunció ayer los precios de las entradas para acceder a las instalaciones de El Tajonar y presenciar el duelo entre el filial rojillo y el CD Lugo para el público visitante. Los adultos deberán pagar 15 euros para ver el partido en la zona de general, mientras que los menores tendrá acceso libre a las instalaciones del Osasuna B.

El Club Deportivo Lugo se desplazará por carretera a Pamplona el sábado, justo después de finalizar el entrenamiento previo al duelo con el filial navarro.

Deportivo-Celta B

El Deportivo de A Coruña se mide esta jornada al Celta B. Dani Barcia, el canterano que debutó en liga ante el Fuenlabrada, advierte que en el Deportivo todos los partidos son importantes "sea el rival el filial del Celta o cualquier otro equipo", matizó. El joven zaguero blanquiazul pide "trabajar toda la semana al máximo que podamos para demostrar nuestras cualidades y ganar el partido".

El técnico blanquiazul, Imanol Idiakez, dispuso ayer de un entrenamiento de alta intensidad, con una activación con rondos, un ejercicio de posesión y tareas de fútbol en espacio reducido. Yeremay, Pablo Martínez, Balenziaga y Barbero y el canterano Jairo trabajan fuera del grupo por lesión.