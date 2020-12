José Cuba: "El objetivo es la victoria, pero uno no puede recrearse en ello"

El coloso vilalbés no deja de hacer historia. José Cuba (Berna, Suiza, 15-4-1981) no faltó a su cita con el campeonato de España en este año tan atípico y no falló. Una vez más en lo alto del podio. Otro oro para la colección. Y ya van 16.

¿Cómo valora su participación en el último campeonato de España?

Era la primera competición que hacíamos desde febrero y llegamos con poco rodaje de tapiz, así que iba más bien a probar sensaciones. El resultado es bueno pero no me encontré lo cómodo ni acabé lo contento que esperaba estar. No fui capaz de luchar como yo quería, así que a partir de ahora hay que trabajar para mejorarlo.

¿A qué achaca esas sensaciones?

No sé lo que es realmente, pero la explicación que le puedo encontrar es que es una temporada rara por el covid. Había una falta de rodaje que pensé que se iba a notar menos y se notó más. Estas competiciones son para saber cómo estás y ver qué hay que mejorar. El resultado es bueno, por suerte, que es lo que más me importa, pero hay cosas que mejorar.

¿Cómo fue ese regreso a la competición en esta era post-covid?

Totalmente diferente a lo que había hasta ahora. Lo único igual es que luchas con otro chico en el tapiz. Pero todo lo demás, trato con el árbitro, acceso a zonas de calentamiento... cambió radicalmente. Vas en tensión porque es un deporte de contacto, pero si ves que las cosas están bien hechas no te preocupas porque es algo de lo que se ocupó la organización, y lo agradeces. Y la organización en Murcia fue muy muy buena.

¿Y la preparación para esta cita?

Bastante atípica, porque haces normalmente más tiempo de tapiz y ahora fue al revés: mucho físico y poco tiempo de técnica. Íbamos muy bien físicamente, pero a nivel técnico y táctico se vio que faltaba un poco más de pegada.

Con 16 títulos nacionales en su haber, ¿piensa alguna vez en que está haciendo historia?

No lo pienso, la verdad. Cuando voy a un campeonato de España tengo consciencia del número de títulos que llevo, pero no lo pienso mucho porque no considero que me ayude, sino que me ayuda más ver los fallos que tengo para poder mejorar. Esas espinas clavadas que quedan, como en 2008 o 2012, cuando me quedé a las puertas de los Juegos. Esas fechas sí las tengo grabadas y son las que me ayudan a mejorar más que los campeonatos que gano, que consigues el objetivo y estás contento por eso pero no puedes recrearte en ello y no dar un paso más, porque si no te quedas atrás.

¿No se ve como un referente en este deporte?

Mi objetivo es ayudar a cuanta más gente mejor, a los chicos del club o a quien sea. Tengo mi experiencia y a quien le valga estaré encantado de ayudar. Mi intención no es ser un referente para nadie, salvo para mis hijos, sino mejor persona.

¿Cómo valora este atípico 2020 de cara a su preparación para lograr una plaza olímpica?

Mi filosofía de vida es adaptarme a lo que va llegando. Estuvimos entrenando diferente, por videoconferencias, en casa, con menos tiempo de tapiz..., pero considero que el trabajo fue bueno. Y todo esto tuvo sus cosas buenas. Poder entrenar en casa me evitaba dos horas de viaje cada día, que podía dedicar a la familia.

¿Tiene nuevas citas a la vista?

Iba ir al campeonato del mundo pero cambiaron el formato a Copa del Mundo y no iré. Ponderando los riesgos y los beneficios, los primeros eran mucho más grandes, porque hay riesgo de lesión, de covid... para una cita que no cuenta para el ránking olímpico, ni para los clasificatorios ni para lograr ayudas. Así que me centraré en prepararme para llegar bien a las citas importantes que son los dos clasificatorios previstos para primavera en los que se disputan en total cuatro plazas para Tokio.

¿Cómo afronta este nuevo intento para ser olímpico?

Con mucha ilusión. Seguramente sea la última oportunidad que tenga. Tenemos unas condiciones de trabajo buenas. En Lugo, donde tuve la oportunidad de montar con dos amigos una especie de sala de entrenamiento privada y a mi gusto. Y en Vilalba, tengo la suerte de tener como ‘sparring’ a Sergei Priadun, campeón del mundo y medallista europeo, un rival muy duro para entrenar y por el que estoy muy agradecido al club por esta oportunidad. Y después solo esperar que ese día salga todo bien y se vea el trabajo de todo este tiempo, en el que tengo que agradecer al cuerpo de la Policía Nacional y a la comisaría de Lugo las facilidades que me dan siempre para compaginar la vida laboral con la deportiva.