Sara Álvarez: "El objetivo ahora es Tokio"

Tras ganar por cuarta vez el campeonato de España sénior de yudo -en Fuenlabrada-, la deportista lucense Sara Álvarez se marchará la próxima semana para China, donde continuará con perseguir su sueño y su objetivo actual, clasificarse directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La lucense admite que no ha tenido demasiado tiempo para prepararse para la competición nacional. "No pude entrenarme mucho porque el miércoles mismo llegué de Japón. No hay descanso y la próxima semana ya nos vamos para China", explica.

Y es que la joven, de 29 años, lleva todo el año compitiendo en el World Tour, que dictaminará si estará presente o no en los Juegos. "Nuestro objetivo ahora es Tokio y por eso estamos haciendo todo este circuito internacional para poder clasificarnos", explica.

Es por esto que la victoria en el Nacional del fin de semana no resultó demasiado dificil para la yudoca, acostumbrada a competiciones de nivel internacional, como las de Abu Dabi o Austria. "Llevaba buenas sensaciones, lo más duro fue la final contra con una rival que conozco y que es de mi edad, su veteranía se nota pero finalmente también le gané por ippon", explica la cuatro veces campeona nacional.

Quince veces campeona de España, cuatro de ellas sénior y varios títulos mundiales y europeos componen su palmarás

Ahora Sara Álvarez continúa con la mente puesta en su objetivo de estar presente en Tokio el año que viene, para lo que se entrena mañana y tarde. Los martes y jueves incluso se desplaza a A Coruña para "poder entrenar con gente diferente", entre la que se incluye lucha con chicos, ya que a nivel nacional apenas hay chicas que compitan en su peso.

Su trayectoria deportiva estuvo marcada por dos graves lesiones que interrumpieron su impecable carrera. La última de ellas la tuvo apartada de la competición cuatro años en los que intentó no desligarse del deporte. "Volví en junio del año pasado para competir a nivel nacional pero al final vi que estaba bien y fue cuando empezamos a salir a competiciones fuera". No solo estaba bien, sino que recuperó su mejor versión y enseguida pudo regresar a las competiciones internacionales.

Quince veces campeona de España, cuatro de ellas sénior y varios títulos mundiales y europeos componen su palmarás. Con 29 años, Sara Álvarez es una de las mayores promesas de yudo español. En mayo del próximo año podrá conocer por fin si Sara Álvarez cumple su sueño de estar presente por primera vez en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020.