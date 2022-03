La cuarta edición del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso, que se celebrará el 22 de mayo en la ciudad, contará con la presencia de atletas de renombre, como su último campeón, el portugués Nuno Costa, y ausencias notables como el actual poseedor del récord de la cita, Manuel "Huracán" Hurtado, que por motivos laborales verá este año los toros desde la barrera.

En el caso del portugués, su motivación es total. "Voy a participar y voy para ganar", aseguró este miércoles preguntado por lo que supone para él una prueba de estas características. "Es un medio maratón diferente, no vas a hacer una marca personal porque no es totalmente llano, hay cuestas que te limitan, por lo que vas a disfrutar", explica.

Disfrutar sí. Pero ganar también. Es su objetivo. Al fin y al cabo es el último en conquistar la prueba en 2019 -la pandemia ha paralizado su celebración en los dos últimos años- reconoce que intentará "llegar al máximo nivel" y que su mentalidad ganadora no se basa en sentirse mejor que los demás. "Quiero darlo todo y si es posible ganar y mejorar mi tiempo, perfecto", dice confiado.

El reto de Costa es superar mejor tiempo de las tres ediciones, en manos de Manuel "Huracán" Hurtado en 2018 (1:06.39). "Lo quiero intentar. Vengo de correr un medio maratón en Viana do Castelo (Portugal) hace dos semanas y rodé en 1:05.50. Voy mejorando cada semana y creo que llegaré a Lugo en mi pico de forma", avisa.

Y es que el portugués no quiere saber nada de "carreras aburridas". Aunque el ritmo pueda ser bajo, su manera de afrontar este tipo de pruebas siempre es el mismo: a tope. "No me gustan las carreras lentas. Conozco atletas que si la carrera es lenta, van despacio y aprietan al final. Yo no soy así. Si tengo fuerza, tiro desde el primer kilómetro porque quiero ganar, dar espectáculo y conseguir una buena marca. Hay que dejarse todo en carrera", dice un atleta que tiene entre ceja y ceja lograr su segundo título en Lugo.