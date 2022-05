La corona del Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso sigue sobre la misma cabeza, la del portugués Nuno Costa (SD Compostela), que repitió gloria sobre el asfalto de la ciudad amurallada en una prueba que volvió a contar con el apoyo de los lucenses tras dos años sin celebrarse por la pandemia del covid-19. En la prueba femenina se impuso Esther Valiño en un final apretado.

El atleta luso tuvo que pelear el oro en un carrera de infarto que no se decidió hasta el último kilómetro, cuando su mayor velocidad le permitió imponerse al lucense Esteban Iglesia (Lucus Caixa Rural Galega) y al padrino de la prueba, Reyes Estévez.

Costa corrió los 21 kilómetros del duro circuito urbano por las calles de la ciudad en 1 hora, 5 minutos y 47 segundos. Poco después entró en la meta Esteban Iglesia, quien firmó un tiempo de 1.06.05, cuatro segundos más que Reyes Estévez, que disputó la plata al del Lucus Caixa Rural.

Ya más alejados entraron el magrebí Nasr Bouchaib (Clube Deportivo Arzúa), con 1.07.57, cuarto, y el venezolano Jesse Corro, con 1.08.29.

Costa hizo valer su conocimiento del circuito y su capacidad de cambiar de ritmo en los dos últimos kilómetros. Ahí fraguó el portugués su triunfo ante unos grandes Iglesia y Estévez, que pelearon hasta los últimos metros por subirse a lo más alto del podio.

"Esta carrera fue una prueba muy difícil, con muy buenos adversarios como Reyes Estévez o Esteban Iglesia, entre otros. Fue una carrera con muy buen nivel, con un recorrido algo duro, en la que no te das escapado por las cuestas. Esta es una prueba que hay que saber controlar muy bien e ir muy mentalizado dónde puedes atacar", destaco Costa.

"Venía para ganar, pero en esta carrera no podemos mirar por la marca por el recorrido. Si quieres ganar no puedes salir muy fuerte en la primera parte porque puedes pagarlo en la segunda y los compañeros que vienen por detrás te pueden ganar. Los compañeros tiraron algo fuerte en la primera parte, después intenté controlar el ritmo para, en el último tramo, ir más fuerte", añadió.

Iglesia también fue cauto en la primera parte de la prueba. "A primeira metade da carreira foi a un ritmo controlado, tampouco houbo grandes ataques por parte de ninguén, pero no último tramo estiven moi cómodo, con boas sensacións. Esta media era un obxectivo a curto prazo para encarar a pista con boas sensacións", observó el atleta local.

"Sorprendeume o nivel dos dez ou doce primeiros atletas, que creo que correron por debaixo dunha hora e doce nun circuito como o de Lugo, que é atractivo pero non para acadar grandes rexistros. Creo que a grande sorpresa foi Reyes (Estévez), porque acadou un gran tempo e pelexou comigo pola segunda posición ata os derradeiros metros", dijo Esteban Iglesia.

Por su parte, Reyes Estévez tuvo una gran actuación y se mantuvo con opciones de ganar hasta el final. "Era la primera competición que hacía en el año y no tengo aún el ritmo que quiero. Por eso salí con mucho respeto porque tampoco conocía el circuito y me habían dicho que era un poco duro. Fui a intentar regular y tener un ritmo que me viniera bien, que no me subiera mucho el pulso. En la segunda vuelta sí que empezaron a tirar y hasta el kilómetro 15 o 16 sí que pensaba que podía ganar, porque me encontraba muy bien y tengo un final muy rápido. Pero en el 18 Nuno ya metió cambios de ritmo y ahí se notó el entrenamiento y quién está muy rodado o no", declaró.

Esther Valiño se impone en la categoría femenina

La atleta Esther Valiño fue la mejor en la categoría femenina en un Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso que también vivió un final apretado en mujeres. Valiño acabó con un tiempo de 1.23.23, mientras que la segunda clasificada, Bea Fernández (Corredoiras Bueu) firmó un crono de 1.24.31. La atleta del Fluvial Monte Segade María Jesús Conde acabó en el tercer puesto con 1.25.45.

"Las tres hicimos juntas los primeros kilómetros y nos vimos bien. Pensé que iba a estar más fuerte porque había bastante cuesta y no estamos muy acostumbradas, pero había mucha gente y animaba bastante", declaró Valiño.

Por su parte, Bea Fernández aseguró que sufrió mucho en el recorrido. "Me sorprendió bastante el recorrido. Me dijeron que era llano, pero de llano no tiene mucho. Es todo subir, llano y alguna bajada, pero me costó. Es la primera vez que corro esta prueba y pensé: qué mal voy. Aluciné".

Así fue la 10K

En cuanto a la prueba de los 10K, los ganadores fueron Antón Martínez (Atlética Lucense), con un tiempo de 32 minutos y 57 segundos, por delante de Ángel Rábade (34.42) y Marcelo Lanza (34.58), mientras que Elena Ledo (Adas Cupa) se impuso en féminas, con Rosalía López (Lugo Running), segunda, y Mirta Flores (Trinat), que ganó el bronce en una lucha con Laura Novo (Cidade de Lugo Fluvial).

"Salí tranquilo para no tener que frenar después al ir cansado. Mantuve más o menos el mismo ritmo durante toda la carrera", destacó Martínez. "A pesar de que tiene repechos y subes y bajas, la carrera se lleva muy bien", opinó Ledo.